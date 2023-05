Raport: reżim białoruski zaangażowany w deportacje ukraińskich dzieci

Białoruski reżim zaangażowany jest w nielegalne deportacje i reedukację ukraińskich dzieci - wynika z raportu organizacji National Anti-Crisis Management, który udostępniono PAP. Według organizacji były one przywożone do tak zwanych obozów wypoczynkowych i sanatoriów na terytorium Białorusi.

Raport prezentował we wtorek w Brukseli członek białoruskiej opozycji Paweł Łatuszka . Organizacja ustaliła, że ukraińskie dzieci, w tym sieroty, były przywożone do tak zwanych obozów wypoczynkowych i sanatoriów na terytorium Białorusi z okupowanych przez Rosję regionów Ukrainy .

"Przymusowe wywożenie i deportacje ukraińskich dzieci do Rosji lub na terytorium kontrolowane przez Rosję jest dobrze udokumentowane. Według naukowców z Yale School of Public Health’s Humanitarian Research Lab rosyjskie władze obsługują ogromną sieć co najmniej 43 obozów i innych instytucji zlokalizowanych w Rosji i na okupowanym Krymie. Reklamowane są jako wesołe kolonie dla dzieci dotkniętych skutkami trwającej wojny" - czytamy w raporcie.