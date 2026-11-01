Tapety w różowe kwiatki w pokoju śledczego KGB. Tam usłyszała zarzut o zdradę

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Był 15 listopada 2020 roku. W jednym z mieszkań wieżowca w Mińsku Kaciaryna Andrejewa i operatorka kamery Daria Czulcowa prowadziły relację na żywo z antyrządowej akcji protestacyjnej. Budynek został otoczony przez funkcjonariuszy Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB).

Po zatrzymaniu Andrejewa i Czulcowa zostały przewiezione do aresztu. Później wszczęto wobec nich postępowanie karne z artykułu: "organizacja działań grupowych poważnie naruszających porządek publiczny". W 2021 roku zostały skazane na dwa lata więzienia.