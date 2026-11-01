Tapety w różowe kwiatki w pokoju śledczego KGB. Tam usłyszała zarzut o zdradę

Był 15 listopada 2020 roku. W jednym z mieszkań wieżowca w Mińsku Kaciaryna Andrejewa i operatorka kamery Daria Czulcowa prowadziły relację na żywo z antyrządowej akcji protestacyjnej. Budynek został otoczony przez funkcjonariuszy Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB).
Po zatrzymaniu Andrejewa i Czulcowa zostały przewiezione do aresztu. Później wszczęto wobec nich postępowanie karne z artykułu: "organizacja działań grupowych poważnie naruszających porządek publiczny". W 2021 roku zostały skazane na dwa lata więzienia.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jak wyglądały realia życia i pracy w białoruskiej kolonii karnej dla kobiet.
Jakie były konsekwencje relacjonowania protestów przez niezależnych dziennikarzy na Białorusi.
Jak wyglądała codzienność Kaciaryny Andrejewej i kontakty z bliskimi podczas odbywania kary.
Jakie działania międzynarodowe wpłynęły na uwolnienie więźniów politycznych.