Łukaszenka: prezydentem Białorusi nie będzie kobieta

Prezydentem Białorusi zostanie mężczyzna - oświadczył obecny przywódca tego kraju Alaksandr Łukaszenka, stwierdzając, że "społeczeństwo nie dojrzało, by głosować na kobietę". Wybory prezydenckie na Białorusi odbędą się 9 sierpnia. Apele obrońców praw człowieka, by w czasie pandemii COVID-19 przeprowadzić je "zdalnie", zostały zignorowane.

- Nasze społeczeństwo nie jest wystarczająco dojrzałe, by głosować na kobietę. Ponieważ w naszym kraju, zgodnie z konstytucją, prezydent ma silną władzę - oświadczył Alaksandr Łukaszenka w czasie piątkowego spotkania z pracownikami zakładu produkującego traktory w Mińsku.

Przywódca stwierdził, że "Białoruś to nie Litwa, gdzie prezydentem była Dalia Grybauskaite, która za nic nie była odpowiedzialna, ponieważ Litwa jest republiką parlamentarną". - Na Białorusi jest inaczej i jej prezydentem będzie mężczyzna, jestem o tym absolutnie przekonany - dodał.

Mimo pandemii COVID-19 wybory prezydenckie na Białorusi odbędą się 9 sierpnia. Apele obrońców praw człowieka, by głosowanie, z uwagi na zagrożenie infekcją, zostało przeprowadzone "zdalnie", zostały zignorowane przez Centralną Komisję Wyborczą.

"Ludzie z pieniędzmi i doświadczeniem"

"Są to ludzie z solidnymi pieniędzmi i doświadczeniem, którzy mogą przyciągnąć wielu zwolenników. Nie wahają się krytykować rządu. Babaryk, były wieloletni prezes jednego z największych banków na Białorusi, zyskuje popularność szczególnie szybko. W ciągu tygodnia do jego grupy inicjatywnej dołączyło rekordowe 9 tysięcy osób. To nieco mniej niż 11 tysięcy osób, które Łukaszenka zebrał przy pomocy wszystkich swoich zasobów administracyjnych" - skomentował analityk Centrum Carnegie w Moskwie Artiom Szrajbman w swojej publikacji na łamach rosyjskojęzycznego portalu Meduza, zarejestrowanego na Łotwie.