Nowe informacje o przyczynach śmierci trzech młodych turystek

Tajemnicza śmierć turystek w hotelu

Turystki były urodzonymi w Maroku obywatelkami Stanów Zjednoczonych. Mieszkały w Revere w stanie Massachusetts. W nadmorskim hotelu, położonym na południe od centrum San Pedro, zameldowały się 19 lutego. Zatrzymały się w apartamencie na parterze, z widokiem na plażę. Dzień później, w czwartek, widziano je po raz ostatni - około godz. 19 kamery hotelowego monitoringu zarejestrowały, jak wchodzą do pokoju. Od tego czasu nie opuszczały go więcej.

W piątek 21 lutego do pokoju chciała wejść obsługa. Ale mimo próśb o otwarcie drzwi - nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Na wejście do pokoju personel zdecydował się dopiero następnego dnia, po kolejnych nieudanych próbach nawiązania kontaktu z kobietami wewnątrz. By wejść do środka użyto klucza uniwersalnego. Wówczas, w różnych częściach apartamentu, znaleziono ciała młodych turystek. Wezwani na miejsce ratownicy potwierdzili, że Amerykanki nie żyją.