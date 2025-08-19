Logo strona główna
Świat

"Będą pracować od świtu do zmierzchu". Opracują gwarancje dla Ukrainy

Marco Rubio
Stawiski: Rubio powiedział coś bardzo otrzeźwiającego
Źródło: TVN24
Na czele wspólnej amerykańsko-europejsko-ukraińskiej komisji do spraw gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy stanie sekretarz stanu USA Marco Rubio - podał we wtorek amerykański serwis Axios. Wiadomo też, kto będzie reprezentował stronę ukraińską.

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump spotkał się w Waszyngtonie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz siedmioma europejskimi liderami. Rozmowy dotyczyły zakończenia wojny i gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Światowe agencje donoszą, że propozycja Trumpa dla Ukrainy miałaby być zbliżona do zapisów art.5 NATO. Jednocześnie amerykański przywódca rozwiał wątpliwości dotyczące ewentualnego członkostwa Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Wciąż jednak nie sformułowano w sposób oficjalny propozycji USA i Europy dla Kijowa. Jak donosi amerykański serwis Axios, w tym celu powstała amerykańsko-europejsko-ukraińska komisja, która zajmie się wypracowaniem gwarancji bezpieczeństwa. Według serwisu na czele komisji stanie sekretarz stanu USA Marco Rubio.

W Białym Domu mieli dwa zadania. Ukraińskie media o szczycie

W Białym Domu mieli dwa zadania. Ukraińskie media o szczycie

Koalicja chętnych. Kto i w jakim celu się spotykał

Koalicja chętnych. Kto i w jakim celu się spotykał

Zuzanna Karczewska

Wspólna komisja ds. gwarancji bezpieczeństwa

Axios poinformował, powołując się na swoje źródła, że w skład komisji wchodzą doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego z Ukrainy i krajów europejskich, które również uczestniczą w tych rozmowach.

- W nadchodzących dniach wszyscy będą pracować od świtu do zmierzchu nad gwarancjami bezpieczeństwa. Być może do końca tygodnia uda się stworzyć jakąś jasną architekturę - powiedział ukraiński urzędnik.

Gwarancje bezpieczeństwa najpewniej będą obejmować amerykańskie możliwości powietrzne - przekazały serwisowi dwa źródła.

Putin ma "propozycję". Media: Zełenski odrzucił ją od razu

Putin ma "propozycję". Media: Zełenski odrzucił ją od razu

Rozmowa Zełenski-Putin w Genewie? Szef MSZ: możemy przyjąć pomimo nakazu aresztowania

Rozmowa Zełenski-Putin w Genewie? Szef MSZ: możemy przyjąć pomimo nakazu aresztowania

Co Trump może obiecać Ukrainie?

We wtorkowym wywiadzie dla Fox News Trump zapowiedział, że amerykańscy żołnierze nie będą stacjonować w Ukrainie. Dodał jednak, że USA mogą zaangażować się w gwarancje bezpieczeństwa w inny sposób, np. udzielając wsparcia w przestrzeni powietrznej dla europejskich sił.

Europejski urzędnik przekazał Axiosowi, że Trump zgodził się z europejskimi przywódcami na współpracę w zakresie gwarancji bezpieczeństwa na wzór artykułu 5. NATO, ale jeśli chodzi o rolę USA, "nie był precyzyjny".

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

