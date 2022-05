BBC: ojciec generał uhonorował syna, który dowodził nieudaną ofensywą na Sumy i Czernihów

Rosyjska sekcja BBC w środowej publikacji opisała historię generała i dowódcy Centralnego Okręgu Wojskowego Rosji Aleksandra Łapina, który uhonorował swojego syna, czołgistę, za "osiągnięcia" w czasie dowodzenia ofensywą na Sumy i Czernihów. "Ofensywa była nieudana, co już wtedy było jasne. W dniu, w którym kanał Ministerstwa Obrony nadał relację o nagrodach, armia rosyjska wycofywała się z kierunków czernihowskiego i kijowskiego" - zauważyli dziennikarze BBC.

"Dwóch bardzo podobnych do siebie mężczyzn w pełnej amunicji bojowej, nowoczesnych hełmach i kamizelkach kuloodpornych podało sobie ręce na tle połamanego ogrodzenia i pobielonych ukraińskich chat w jednej z wiosek w obwodzie czernihowskim" - tak BBC opisała uroczystość odznaczenia żołnierzy rosyjskich, którzy wykazali się "odwagą" w czasie "wyzwolenia wsi i miast obwodu czernihowskiego".

Łapin dowodzi 1. Pułkiem Pancernym Gwardii, który wchodzi w skład dywizji tamańskiej, znanej z czasów II wojny światowej. "To jednostka wojskowa nr 58198. Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy wymienił ten pułk wśród tych oddziałów, które brały udział w inwazji zbrojnej w Ukrainie" - podała BBC. Jak podkreśliła, "sądząc po dostępnych informacjach o Łapinie młodszym, jego ojciec zawsze miał możliwość kontrolować przebieg kariery wojskowej syna".

Na placu Czerwonym i w niewoli

Czołgi 1. Pułku Pancernego Gwardii uczestniczą między między innymi w paradach zwycięstwa organizowanych, co roku 9 maja, na placu Czerwonym w Moskwie. Kiedy Rosja dokonała inwazji zbrojnej na Ukrainę, około 30 czołgów pułku zostało przerzuconych przez rosyjską granicę na terytorium Ukrainy - relacjonowała BBC.

W zeszłym roku, w czasie parady zwycięstwa, kolumną czołgów, przejeżdżających przez plac Czerwony, dowodził kapitan Rasim Tagijew. W tym roku, w marcu, czołgista trafił do ukraińskiej niewoli, co ujawniły w opublikowanym nagraniu tamtejsze siły zbrojne. Tagijew miał powiedzieć, że 24 lutego kolumna rosyjskich czołgów została przerzucona przez granicę z Ukrainą. Jej dowódcą był Denis Łapin. Jeniec mówił także, że do granicy z Ukrainą dowództwo informowało wojskowych, że chodzi o ćwiczenia. Gdy czołgi przekroczyły granicę, żołnierze zdali sobie sprawę, że są na wojnie.