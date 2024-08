Liderzy studenckich protestów w Bangladeszu, które doprowadziły do ustąpienia i ucieczki z kraju wieloletniej premier Hasiny Wazed, przekazali, że laureat Pokojowej Nagrody Nobla Muhammad Yunus zgodził się wejść w skład nowych władz. Ekonomista znany jest jako "bankier ubogich" po tym, jak pomógł milionom ludzi wydobyć się z biedy. Media przypominają o jego konflikcie z premierką, która oskarżała go o "wysysanie krwi biedaków".

Dotychczasowa premierka Bangladeszu Hasina Wazed pod presją gwałtownych antyrządowych protestów w poniedziałek podała się do dymisji i uciekła za granicę . Naczelny dowódca sił zbrojnych generał Waker-uz-Zaman zapowiedział na wtorek spotkanie ze studenckimi aktywistami. Poprzedniego dnia mówił, że "po konsultacjach ze wszystkimi ugrupowaniami politycznymi" utworzony będzie rząd tymczasowy i wezwał do uspokojenia nastrojów.

Noblista z funkcją w rządzie?

Trzech liderów protestów studentów oświadczyło w nagraniu, zamieszczonym w mediach społecznościowych we wtorek, że banglijski parlament powinien zostać rozwiązany do godziny 15:00 czasu miejscowego. Wskazali też, że na czele rządu tymczasowego powinien stanąć laureat Pokojowej Nagrody Nobla Muhammad Yunus.

Nahid Islam, jeden z głównych organizatorów ruchu studenckiego, poinformował, że noblista zgodził się wejść w skład nowych władz, ale studenci zgłoszą więcej osób, które powinny znaleźć się w rządzie. Zapowiedział, że aktywiści stworzą "nowy, demokratyczny Bangladesz" i dodał, że 170-milionowy kraj nie powróci do "rządów faszystowskich". - Jakikolwiek inny rząd niż ten, który zarekomendowaliśmy, nie zostanie zaakceptowany - oświadczył Islam. - Nie zaakceptowalibyśmy żadnego rządu wspieranego lub kierowanego przez armię - podkreślił.

Przed godziną 11.00 czasu polskiego nie było jasne, czy spotkanie naczelnego dowódcy sił zbrojnych ze studenckimi aktywistami odbyło się i czy termin, jaki studenci wyznaczyli na rozwiązanie parlamentu, minął już po spotkaniu, przekazała agencja Reutera. Jak dodano, rzecznik prasowy Muhammada Yunusa potwierdził, iż przystał on na propozycję studentów. Wcześniej noblista powiedział indyjskiemu nadawcy Times Now, że poniedziałek był "drugim dniem wyzwolenia" Bangladeszu, odnosząc się do wojny o niepodległość z Pakistanem w 1971 roku.