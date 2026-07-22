Świat Dom narodzin Hitlera przekształcony w komisariat policji Oprac. Paulina Borowska |

Dom, w którym urodził się Adolf Hitler. Braunau am Inn, Austria Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

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Braunau am Inn to niespełna 18-tysięczne austriackie miasteczko położone około 50 kilometrów na północ od Salzburga, tuż przy granicy z Niemcami. Nowy komisariat otwarto w środę, a do budynku wprowadzili się już funkcjonariusze policji okręgowej i lokalnej. Choć budynek jest odnowiony i nowocześnie urządzony, na świecie wciąż kojarzony jest z jednym z najczarniejszych okresów w dziejach. To tu, 20 kwietnia 1889 roku, urodził się jeden z największych zbrodniarzy w historii ludzkości.

Dom, w którym urodził się Adolf Hitler, przekształcony w komisariat policji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

Historia domu, w którym urodził się Hitler

Budynek, w którym późniejszy przywódca III Rzeszy przyszedł na świat, nie należał do jego rodziców. Jak przypomina "Deutche Welle", rodzina go wynajmowała i wyprowadziła się stamtąd kilka miesięcy po narodzinach syna. Po aneksji Austrii przez nazistowskie Niemcy w 1938 roku partia nazistowska kupiła dom i przekształciła go w ideologiczne centrum kulturalne poświęcone swojemu przywódcy. Po II wojnie światowej nieruchomość powróciła w ręce dawnych właścicieli, a budynek przez długi czas pozostawał własnością prywatną. Od 2016 roku, wskutek postępowania wywłaszczeniowego, należy do państwa austriackiego.

Długo zastanawiano się, co zrobić z budynkiem obarczonym takim dziedzictwem. Komisja ekspertów wykluczyła wyburzenie lub przekształcenie go w muzeum. Zalecono przebudowę, która miała sprawić, by miejsce było możliwie jak najtrudniejsze do rozpoznania. Kilkuletni remont kosztował ok. 20 mln euro.

Dom, w którym urodził się Adolf Hitler przed renowacją Źródło zdjęcia: Shutterstock

Sama decyzja o przekształceniu budynku w komisariat wywołała sporo kontrowersji. Kilka lat temu austriacki scenarzysta Günter Schwaiger zwracał uwagę, że według artykułu zamieszczonego w 1939 roku przez jedną z gazet, pragnieniem Hitlera było, by dom został przekształcony w biuro władz okręgowych. Otwarcie tam komisariatu byłoby więc równoznaczne z pożądanym przez zbrodniarza przeznaczeniem obiektu na cele administracyjne.

Budynek komisariatu po renowacji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

Nawet dziś decyzja o przekształceniu go w komisariat budzi mieszane reakcje. - Zmarnowano wyjątkową szansę, by wykorzystać dom, w którym urodził się największy masowy morderca w historii, w sposób zrównoważony i odpowiedzialny z historycznego punktu widzenia - oceniła w rozmowie z "DW" Eveline Doll, mieszkanka miasta i rzeczniczka inicjatywy "Diskurs Hitlerhaus". - Od ponad 25 lat pojawiały się propozycje, by przekształcić ten dom w miejsce poświęcone pokojowi, wolności, demokracji i tolerancji (...) Każda z tych propozycji została odrzucona, a budynek stał się posterunkiem policji, co budzi obawy na wielu płaszczyznach - oceniła.

Lokalne władze liczą, że obecność funkcjonariuszy pozwoli ograniczyć wycieczki neonazistów i prawicowych ekstremistów odwiedzających to miejsce.

Redagował AM