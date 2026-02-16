Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Policja ma "bardzo dziwną prośbę". Chodzi o porwanie

Chris Baghsarian
Australijska policja (wideo archiwalne)
Źródło: Reuters
To bardzo dziwna prośba - przyznaje sama policja, apelując do porywaczy w sprawie uprowadzonego 85-latka. Według służb mężczyzna został porwany ze swojego domu na przedmieściach Sydney przez pomyłkę.

Policja z Nowej Południowej Walii o "możliwie błędnym porwaniu" poinformowała w sobotę 14 lutego. Jak dowiadujemy się z komunikatu, funkcjonariusze dzień wcześniej odebrali zgłoszenie o uprowadzeniu 85-letniego Chrisa Baghsariana z jego domu w North Ryde na przedmieściach Sydney.

"Policja uważa, że mężczyzna, który został rzekomo porwany, mógł nie być zamierzonym celem i apeluje o jego bezpieczny powrót" - przekazali funkcjonariusze, informując o wszczęciu dochodzenia. Do komunikatu dołączono zdjęcie 85-letniego mężczyzny.

Chris Baghsarian
Chris Baghsarian
Źródło: Policja Nowej Południowej Walii

Porwanie przez pomyłkę? "Poinformujcie nas, gdzie się znajduje"

Nadinspektor Andrew Marks z wydziału ds. rozbojów i poważnych przestępstw stwierdził w poniedziałek, że według służb porwany mężczyzna żyje. - To bardzo dziwna prośba, ale apelujemy do osób odpowiedzialnych o uwolnienie pana Baghsariana w bezpiecznym miejscu - powiedział Marks, cytowany przez portal ABC News. - Poinformujcie nas, gdzie się znajduje. Chcemy zapewnić mu pomoc, opiekę medyczną i leczenie, których potrzebuje. Resztą zajmiemy się my. Poinformujcie nas, proszę - kontynuował Marks.

Powołując się na źródła w policji, portal ABC News podał, że celem porywaczy miała być osoba powiązana z mafią Alameddine.

Telewizja ABC dotarła do nagrania z monitoringu, na którym widać mężczyznę wysiadającego z SUV-a nieopodal domu 85-latka. Na filmie zarejestrowanym pięć minut później widać, jak w budynku pojawia się światło, po czym podjeżdża pod niego pojazd, do którego wsiadają dwie osoby. Policja zidentyfikowała pojazd jako SUV marki Toyota, którego spalony wrak został później znaleziony w pobliżu domu Baghsariana.

Nagranie porwania zarejestrować mieli także sami porywacze - poinformowały źródła w policji stację ABC. Na tym nagraniu widać mężczyznę leżącego na plecach ze związanymi rękami i zasłoniętą twarzą.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zatrzymany mężczyzna w związku z porwaniem
Zatrzymany w głośnej sprawie porwania. "Pomyślałem: co ja k*** tu robię"
Justyna Zuber
Zaginiona Nancy Guthrie wraz z córką, prezenterką telewizyjną Savannah Guthrie
Po porwaniu matki znanej prezenterki znaleziono rękawiczkę. FBI ma próbkę DNA
afryka panna młoda
Uzbrojeni napastnicy porwali pannę młodą i druhny

Opracował Maciej Wacławik/am

Źródło: ABC News, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Nowej Południowej Walii

Udostępnij:
Tagi:
AustraliaPolicjaporwanie
Czytaj także:
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Kolizja na skrzyżowaniu. W jednym z aut pijany policjant
Olsztyn
kryptowaluty
Realne koszty sporu o kryptowaluty. "Rozmawiamy z poszkodowanymi. Nie mają nic"
BIZNES
Zalany most załamał się pod autem w Nowej Zelandii
Woda zniszczyła most, auto wisiało nad przepaścią
METEO
imageTitle
Dyrektor turnieju domaga się ukarania Igi Świątek
EUROSPORT
Według śledczych - zwierzęta miały fatalne warunki
Zarejestrował cyrk, hodował zwierzęta z całego świata. Jest wyrok
Poznań
14 2200 sikorski monachium-0002
Spięcie między Sikorskim a czeskim ministrem. O co poszło?
Polska
Goppenstein, Szwajcaria
Wykolejony pociąg w Alpach. Trwa akcja ratunkowa
Świat
Taylor Swift na scenie podczas pierwszego wieczoru trasy "The Eras Tour", 17 marca 2023, Glendale.
Tak Taylor Swift pilnuje swojej marki. Firma rezygnuje z rejestracji znaku
BIZNES
imageTitle
Klątwa chorążego ich nie dotyczy. Pobili swój rekord, dali przykład Polakom
EUROSPORT
Granica polsko-białoruska w okolicy przejścia granicznego Połowce-Pieszczatka
Balony znów naruszyły polską przestrzeń. Wojsko w "całodobowej gotowości operacyjnej"
Polska
imageTitle
Szokujący upadek pogrzebał szanse faworytów. "Nierozwiązana zagadka"
EUROSPORT
Herman Hałuszczenko
Wczoraj zatrzymanie, dziś zarzuty. Były minister i afera "Midas"
Świat
imageTitle
Norweg liderem w slalomie. Polak wypadł z trasy
RELACJA
Niebezpieczna sytuacja na przejściu dla pieszych w Poznaniu
Prawie zmiótł pieszych z przejścia. Nagranie
Poznań
Chińskie samochody elektryczne
"Bardzo mi się to podoba. Niech Chiny przyjdą"
BIZNES
Paliło się w jednej części domu
W ogniu stanął dom. Jedną seniorkę udało się uratować, druga nie żyje
Białystok
Awaria sieci trakcyjnej na Pomorze
Awaria sieci trakcyjnej. Wstrzymany ruch pociągów na Pomorzu
Trójmiasto
Zawalił się Łuk Miłości na włoskim wybrzeżu
Łuk Miłości zawalił się tuż po Walentynkach
METEO
Ropa drożeje. Na linii USA-Iran napięcie
Rynek ropy wstrzymuje oddech przed rozmowami USA-Iran
BIZNES
imageTitle
Bezwładnie sunął po śniegu. Na stoku panowała cisza
EUROSPORT
Piotr Mueller
Starcie posłów, groźba Kaczyńskiego. Mueller: emocji było za dużo
Polska
imageTitle
Zamieniłaby złote medale, by tylko móc cofnąć czas
EUROSPORT
Inauguracja Rady Pokoju. Kilkunastu przywódców u boku Trumpa
Rada Pokoju wyśle pieniądze i żołnierzy do Strefy Gazy. Trump podał szczegóły
Świat
imageTitle
Polski duet z szansą na medal. Dziś ostatni olimpijski konkurs
EUROSPORT
Rano było jeszcze mroźno (-15)
Mroźny początek tygodnia. Tu w nocy było najzimniej
METEO
Sekretarz stanu USA Marco Rubio w Bratysławie
Rubio o Europie. "Nie prosimy, by była wasalem"
Świat
Warszawa wieżowce, biurowce, warszawska Wola, biznes, warszawski widok, skyline
Płace, zatrudnienie i dane o przemyśle. Taki będzie tydzień w gospodarce
BIZNES
imageTitle
Polska para sportowa z rekordem życiowym. Wystąpi w finale
EUROSPORT
imageTitle
Zakpili z niewiernego Norwega. Mistrzowski trolling na walentynki
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Lider węgierskiej opozycji: jeśli stworzymy rząd, pierwszego dnia będzie ekstradycja
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica