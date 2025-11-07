Logo strona główna
Świat

Powerbank wybuchł w kieszeni mężczyzny. Chwile grozy na lotnisku

power bank shutterstock_2608517485
Melbourne w Australii
Źródło: Archiwum Reutera
Przegrzany powerbank eksplodował w kieszeni mężczyzny oczekującego na lot w Melbourne - informują media. Podróżny doznał poparzeń nogi i palców, trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło na lotnisku w Melbourne w czwartek rano. Mężczyzna w wieku ok. 50 lat, którego tożsamość nie jest znana, przebywał w saloniku biznesowym linii lotniczej Qantas. W pewnym momencie w jego kieszeni wybuchł pożar. Okazało się, że eksplodował przegrzany powerbank.

Mężczyzna doznał oparzeń nogi i palców. Pomocy natychmiast udzielił mu obecny na miejscu personel. Podróżny został przewieziony do szpitala i wkrótce został z niego wypisany. Sytuacja doprowadziła co całkowitego zadymienia pomieszczenia i zmusiła około 150 osób do ewakuacji. Rzecznik Qantas poinformował, że salonik został posprzątany i ponownie otwarty dwie godziny później.

W momencie zdarzenia w pomieszczeniu była australijska producentka filmowa Leanne Tonkes, która na Instagramie opublikowała zdjęcie uszkodzonego powerbanka.

Powerbanki w samolotach

BBC zauważa, że obecnie wiele linii lotniczych zaleca pasażerom podróżującym z powerbankami, aby w samolocie trzymali je w zasięgu ręki zamiast w schowku nad głową. W lipcu podczas lotu linii Virgin Australia z Sydney do Hobart wybuchł pożar, którego przyczyną był powerbank znajdujący się właśnie w takim schowku. Niektóre linie lotnicze, jak Emirates, Cathay Pacific, China Airlines, Korean Air i Singapore Airlines, wprowadziły zakaz używania powerbanków podczas lotów - podaje BBC.

Popularne linie lotnicze wprowadzają zakaz

Popularne linie lotnicze wprowadzają zakaz

BIZNES
Pożar silnika krótko po starcie. "Eksplozje, potem olbrzymia kula ognia"

Pożar silnika krótko po starcie. "Eksplozje, potem olbrzymia kula ognia"

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

