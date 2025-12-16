Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Oddali życie próbując powstrzymać terrorystę. Nagranie z plaży w Sydney

Ataki w Sydney. Próba powstrzymania terrorysty
Strzelanina w Sydney. Próba obezwładnienia napastnika - nagranie z kamery samochodowej
Źródło: Reuters
Media ujawniły kolejne nagrania z niedzielnej strzelaniny na plaży Bondi w Sydney. Widać na nich, jak mężczyzna rzuca się na jednego ze sprawców masakry i zabiera mu broń. Chwilę później jednak ginie tak on, jak i jego żona.

Najnowsze nagranie to zapis z kamery samochodu przejeżdżającego obok plaży. Widać na nim "mężczyznę w różowej koszuli", jak nazwały go media, zidentyfikowanego przez BBC jako emeryta, Borisa Gurmana, który walczy pomiędzy samochodami z jednym ze sprawców. Kamera zarejestrowała m.in. jak obaj siłują się, padają na jezdnię, a w rękach Gurmana znalazła się broń napastnika. Emeryt podnosi się też, by uderzyć napastnika bronią. Po chwili jednak sam pada. Według BBC, napastnik mógł mieć inną broń, którą zastrzelił Gurmana i jego żonę, która usiłowała pomóc mężowi.

Próba powstrzymania terrorysty zarejestrowana z przejeżdżającego samochodu. Mężczyzna w różowej koszuli powalił napastnika w białych spodniach na ulicę.
Próba powstrzymania terrorysty zarejestrowana z przejeżdżającego samochodu. Mężczyzna w różowej koszuli powalił napastnika w białych spodniach na ulicę.
Źródło: Reuters
Masakra na plaży. Media: sprawcy przeszli "szkolenie w stylu wojskowym" na Filipinach
Dowiedz się więcej:

Masakra na plaży. Media: sprawcy przeszli "szkolenie w stylu wojskowym" na Filipinach

"Chcę, żeby Australia dowiedziała się, że był bohaterem"

"69-letni Boris Gurman i jego 61-letnia żona Sofia podjęli odważne działania, by ochronić innych, sami jednak zostali zastrzeleni" - BBC cytuje oświadczenie rodziny pary. "Chociaż nic nie jest w stanie ukoić bólu po stracie Borisa i Sofii, odczuwamy ogromną dumę z ich odwagi i bezinteresowności. To oddaje istotę tego, kim byli - ludźmi, którzy instynktownie i bezinteresownie starali się pomagać innym".

Ataki w Sydney. Próba powstrzymania terrorysty
Ataki w Sydney. Próba powstrzymania terrorysty
Źródło: Reuters

Australijska stacja ABC przytacza relację kobiety, która była świadkiem tego zdarzenia. Gdy doszło do strzelaniny ona wraz z mężem i dwójką dzieci odjeżdżali samochodem spod plaży. W pewnym momencie zobaczyła mężczyznę w różowej koszuli biegnącego wprost na strzelca. "Widziałam jak skoczył na strzelającego mężczyznę, a ten upadł do tyłu. Mój mąż widział, jak odebrał mu karabin" - przytacza jej relację ABC. Dopiero w domu dotarło do nich w pełni, czego byli świadkami. "Chcę, żeby Australia dowiedziała się, że był bohaterem. Mógł pójść w przeciwnym kierunku, tak jak reszta ludzi. Ale ruszył prosto na tego człowieka, wiedząc że padły strzały" - mówi kobieta, która nie chciała ujawniać swoich personaliów.

BBC, powołując się na relację "Sydney Morning Herald" informuje, że Gurmanowie byli Żydami i pierwszymi osobami, które zginęły w niedzielnym ataku. Małżeństwem byli od 34 lat. On był emerytowanym mechanikiem, ona pracowała dla australijskiej poczty. "To mieszkańcy Bondi, którzy wiedli uczciwe, pracowite życie i traktowali każdego, kogo spotkali, z życzliwością, ciepłem i szacunkiem. Boris i Sofia byli oddani rodzinie i sobie nawzajem. Byli sercem naszej rodziny, a ich nieobecność pozostawiła po sobie niezmierzoną pustkę" - czytamy w oświadczeniu cytowanym przez BBC.

Wiadomo, kim jest bohater w białej koszulce, który rozbroił terrorystę
Dowiedz się więcej:

Wiadomo, kim jest bohater w białej koszulce, który rozbroił terrorystę

Australijskie służby zidentyfikowały wcześniej domniemanych sprawców strzelaniny - to 50-letni Sajid Akram i jego 24-letni syn Naveed Akram. Obaj sprawcy postrzelili łącznie dziesiątki osób. 15 osób zginęło, a 29 kolejnych trafiło do szpitala. 50-letni Sajid Akram został zastrzelony, jego syn został ranny, ale obecnie jego stan jest stabilny. Jak informują australijskie służby to najtragiczniejsza strzelanina w Australii od 1996 roku.

Rabin, 10-latka, piłkarz, biznesmen. Co wiadomo o ofiarach ataku w Sydney
Dowiedz się więcej:

Rabin, 10-latka, piłkarz, biznesmen. Co wiadomo o ofiarach ataku w Sydney

Autorka/Autor: am

Źródło: BBC, ABC

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
AustraliaTerroryzmMedia
Czytaj także:
Odszedł pies ratowniczy Arrow
"Bohater na czterech łapach" nie żyje
Katarzyna Kędra
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy
Tutaj znaleźli broń, z której miał zginąć Parubij. "Nowe dowody"
Świat
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Coraz bliżej do zatwierdzenia hamulca bezpieczeństwa do ważnej umowy handlowej
BIZNES
Tragedia w Jeleniej Górze
"To będzie praca, którą nazywamy interwencją kryzysową". Jak pomóc po tragedii
Polska
shutterstock_1087980230
Największy producent aut w Europie zamyka fabrykę. Decyzja "absolutnie konieczna"
BIZNES
krzyz kosciol shutterstock_1843916002
Kolejny atak w krótkim czasie. Grupa wiernych uprowadzona z kościoła
Świat
luszczyca shutterstock_1345301741
Tej choroby nie było w Europie od dekad. Zakażenia w salonie masażu
Zdrowie
Kosmodrom Bajkonur w Kazachstanie
Usterka kosmodromu. Ponad 130 osób walczy z czasem, aby ją naprawić
METEO
Pożary szaleją w hrabstwie Los Angeles
Gigantyczny rachunek za zmiany klimatu. Ubezpieczyciele policzyli
BIZNES
Jelenia Góra
"Nie możemy spać". Ministra edukacji po tragedii w Jeleniej Górze
Polska
Znicze przed szkołą podstawową nr 10 w Jeleniej Górze
Nowe informacje o śmierci 11-letniej dziewczynki. Zatrzymana 12-latka zostanie wysłuchana
Wrocław
Gęsta mgła
Ostrzeżenia IMGW w 10 województwach
METEO
imageTitle
"Koszmar", "żałosny początek". Czarne chmury nad Bellinghamem
Najnowsze
Rzym. Fontanna di Trevi
To jedna z najpopularniejszych atrakcji Rzymu. Od stycznia będzie płatna
BIZNES
Do zdarzenia doszło w Szkole Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu
14-latek przyszedł do szkoły z maczetą
Rzeszów
Mateusz Morawiecki
Wywiad Morawieckiego. Mówi o "zdradzie" w PiS i przypomina "sztylet w plecy" prezesa
Polska
Dziennie ok. 5-6 tys. ton polskich produktów z wieprzowiny nie przekracza wschodniej granicy ze względu na embargo
Chiny łagodzą cła na kluczowy produkt z UE
BIZNES
IMG_9772
"Żyjemy w przekonaniu, że nic się nie wydarzy i nie będzie żadnej wojny". Eksperci: to błąd
Anna Bielecka
Zamknięty odcinek autostrady w Pendżabie
Władze zamknęły część autostrady. Tysiące podróżnych uwięzionych
METEO
imageTitle
Ważna decyzja władz tenisa. "Celem jest ochrona zdrowia"
EUROSPORT
60-latek stracił blisko 400 tysięcy złotych
Milion złotych zostawili przed drzwiami
Kraków
Kradzież telefonu w lokalu gastronomicznym w Sopocie
Poprosił o wrzątek, ukradł telefon, podziękował i wyszedł
Trójmiasto
Odpowie za próbę zabójstwa (zdj. ilustracyjne)
"Na miejscu zastali dwóch pokrwawionych mężczyzn"
WARSZAWA
Według właściciela jego pies lubi spać na śniegu
Jęk, pisk, brzdęk. "A źle im jest?"
Bartłomiej Plewnia
Były wiceminister aktywów państwowych, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Artur Soboń
Członek zarządu NBP o konflikcie: fantastyczne historie
BIZNES
Siedziba TikToka w LA
170 milionów użytkowników, umowa w zawieszeniu. "Czekamy, co się wydarzy"
BIZNES
Nastolatek na hulajnodze potrącony przez samochód
15-latek na hulajnodze potrącony przez samochód
Trójmiasto
Premier Finlandii Petteri Orpo przed Szczytem Wschodniej Flanki w Helsinkach
"Przeniosą swoje siły zbrojne w pobliże naszej granicy"
Świat
imageTitle
"Zawodnicy przetrąceni". Boniek diagnozuje koszmar Legii
EUROSPORT
Jelenia Góra
16 psychologów oddelegowanych do pomocy po tragedii. Spotkania w szkołach i specjalne dyżury
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica