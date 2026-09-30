"Przejęliśmy kontrolę nad terrorystą". Nagranie ze środka samolotu
Podczas lotu linii flydubai z Dubaju do Tel Awiwu drugi pilot miał zaatakować pierwszego pilota i próbować przejąć stery samolotu. Doszło do bójki, w trakcie której napastnik został obezwładniony przez pasażerów. Była wśród nich druga załoga w cywilu, która pomogła ustabilizować lot maszyny i sprowadzić ją na ziemię w Arabii Saudyjskiej.
Nagrania z samolotu
W sieci pojawiły się nagrania z wnętrza samolotu. Na jednym widać, jak lecąc nad miastem samolot gwałtownie obniża wysokość. Słuchać krzyki przerażonych pasażerów. Kolejne pokazuje leżącego na ziemii zakrwawionego mężczyznę.
- Jesteśmy podczas porwania samolotu. Właśnie przejęliśmy kontrolę nad terrorystą - mówi na nagraniu jeden z pasażerów chwilę po obezwładnieniu napastnika.
Jak przekazał w środę po południu premier Izraela Benjamin Netanjahu, napastnik został zatrzymany i jest przesłuchiwany. Według izraelskich mediów, zamierzał rozbić samolot.
Jak przekazało CNN, mężczyzna jest obywatelem Omanu.