Świat "Przejęliśmy kontrolę nad terrorystą". Nagranie ze środka samolotu Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Pilot samolotu do Tel Awiwu zaatakowany nożem w kokpicie. Nagranie z wnętrza maszyny Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: UPUKNEWS1, uriya_keshet/X

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Podczas lotu linii flydubai z Dubaju do Tel Awiwu drugi pilot miał zaatakować pierwszego pilota i próbować przejąć stery samolotu. Doszło do bójki, w trakcie której napastnik został obezwładniony przez pasażerów. Była wśród nich druga załoga w cywilu, która pomogła ustabilizować lot maszyny i sprowadzić ją na ziemię w Arabii Saudyjskiej.

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Nagrania z samolotu

W sieci pojawiły się nagrania z wnętrza samolotu. Na jednym widać, jak lecąc nad miastem samolot gwałtownie obniża wysokość. Słuchać krzyki przerażonych pasażerów. Kolejne pokazuje leżącego na ziemii zakrwawionego mężczyznę.

- Jesteśmy podczas porwania samolotu. Właśnie przejęliśmy kontrolę nad terrorystą - mówi na nagraniu jeden z pasażerów chwilę po obezwładnieniu napastnika.

Jak przekazał w środę po południu premier Izraela Benjamin Netanjahu, napastnik został zatrzymany i jest przesłuchiwany. Według izraelskich mediów, zamierzał rozbić samolot.

Jak przekazało CNN, mężczyzna jest obywatelem Omanu.