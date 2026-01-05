Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

32 Kubańczyków "po zaciekłym oporze" zginęło w ataku USA na Wenezuelę

shutterstock_1955758489
Wybuchy w stolicy Wenezueli
Źródło: Reuters
32 Kubańczyków zginęło w uderzeniu USA na Wenezuelę - poinformował prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel. Kubańscy oficerowie byli częścią zespołu ochraniającego prezydenta Nicolasa Maduro.

W sobotnim nalocie, podczas którego siły amerykańskie aresztowały prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i przetransportowały go do Nowego Jorku, zginąć miała duża część jego zespołu ochrony. Łącznie w uderzeniu USA zginąć miało w Wenezueli co najmniej 40 osób, wśród nich żołnierze i cywile – podawał w nocy z soboty na niedzielę dziennik "New York Times", powołując się na niewymienionego z nazwiska, wysokiego rangą urzędnika wenezuelskiego.

Kubańczycy zabici w Wenezueli

W nocy z niedzieli na poniedziałek biuro prezydenta Kuby Miguela Diaza-Canela poinformowało, że w ataku USA na Wenezuelę zginęło 32 kubańskich obywateli. Kubańczycy wykonywali tam misję w imieniu swoich sił zbrojnych i ministerstwa spraw wewnętrznych na prośbę Wenezueli.

"Wierni swoim obowiązkom w zakresie bezpieczeństwa i obrony, nasi rodacy wypełnili swój obowiązek z godnością i bohaterstwem, a po zaciekłym oporze padli ofiarą bezpośrednich walk z napastnikami lub w wyniku bombardowań" – głosi oświadczenie opublikowane m.in. w mediach społecznościowych.

Zapowiedziano z tego powodu dwa dni żałoby na Kubie. Kubańskie władze nazwały zarazem amerykańskie ataki "przestępczym aktem agresji i terroryzmu państwowego".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Maduro z żoną staną dziś przed sądem. Dyktatorowi grozi nawet dożywocie

Maduro z żoną staną dziś przed sądem. Dyktatorowi grozi nawet dożywocie

Trump zapowiada zmiany w sankcjach. "Świetny projekt"

Trump zapowiada zmiany w sankcjach. "Świetny projekt"

BIZNES

Kuba i Wenezuela

Rząd Kuby ma głębokie, długotrwałe powiązania z Wenezuelą, a oświadczenie to wyjątkowe publiczne przyznanie się do tego, że kubańscy agenci są obecni w tym kraju - pisze "New York Times".

Od lat Kuba wysyła tysiące swoich pracowników do Wenezueli w zamian za ropę naftową. Wielu z nich to nauczyciele i lekarze, ale są wśród nich również agenci wywiadu i ochroniarze. W grudniu "New York Times" donosił, że w obliczu rosnącej presji militarnej ze strony USA, prezydent Maduro rozszerzył rolę kubańskich ochroniarzy w swojej ochronie osobistej i umieścił w armii wenezuelskiej więcej kubańskich agentów kontrwywiadu. Chodziło o to, by uchronić się przed zamachem stanu.

OGLĄDAJ: Co się kryje za działaniami Trumpa wobec Wenezueli
pc

Co się kryje za działaniami Trumpa wobec Wenezueli

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: CNBC, New York Times, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Yandry_kw/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
WenezuelaNicolas MaduroDonald TrumpUSAKubaMiguel Diaz-Canel
Czytaj także:
Elon Musk
Musk oferuje bezpłatny internet Wenezuelczykom
BIZNES
Iga Świątek w United Cup
Polska prowadzi z Niemcami w United Cup. Kłopoty Igi Świątek
RELACJA
Konkret24. Trump i "reaktywacja" doktryny Monroego. Czyli czego?
Donald Trump "reaktywuje" doktrynę Monroego. Czyli co?
KONKRET24
Zima, śnieg, pociąg
Utrudnienia na kolei wokół Warszawy. Winne usterki i pogoda
WARSZAWA
Donald Tusk
"Niżej upaść nie można". Tusk zareagował
Polska
53-latkowi grozi dożywocie
Cios nożem w klatkę piersiową. Nie żyje 78-latek
Łódź
imageTitle
Kapitalny powrót. Hurkacz nie dał szans trzeciej rakiecie świata
EUROSPORT
imageTitle
Majchrzak "szczęśliwy" w Brisbane. Wykorzystał szansę
EUROSPORT
Mróz. Prognozowana temperatura maksymalna w sobotę 10 stycznia około godziny 12
Idą tęgie mrozy
METEO
Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie
Pchli targ w miejscu świątecznego jarmarku. Radny proponuje, ratusz odpowiada
WARSZAWA
ELON
Musk stołuje się z prezydentem. "Cudowna kolacja"
BIZNES
Schiphol Airport
Setki odwołanych lotów z portu Schiphol w Amsterdamie. To ważny punkt przesiadkowy
BIZNES
imageTitle
Niespodziewana porażka lidera. Decydujący rzut sekundę przed końcem
EUROSPORT
Pożar sadzy w kominie, interwencja straży
Zapaliła się sadza w kominie
WARSZAWA
Tusk i Nawrocki
"Tu są warianty wojenne". W relacjach rządu z prezydentem "nie ma części wspólnych"
Polska
imageTitle
Fury nie wytrzymał długo na emeryturze. "Nie ma nic lepszego"
EUROSPORT
Nicolas Maduro i Cilia Flores
Maduro z żoną staną dziś przed sądem. Dyktatorowi grozi nawet dożywocie
Świat
złoto
Inwestorzy reagują na wydarzenia w Wenezueli. Surowce pod wpływem zmian
BIZNES
Słupsk
Pomorze pod śniegiem. Służby pomagały odkopać się karetkom
METEO
Mróz, lód, szron, zimno, zima
Silny mróz w części kraju. IMGW ostrzega
METEO
Mette Frederiksen
Premierka w mocnych słowach do Trumpa. Pisze o "zaprzestaniu gróźb"
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Trump zapowiada zmiany w sankcjach. "Świetny projekt"
BIZNES
Ukraina, żołnierze
Ukraińskie drony zaatakowały dużą fabrykę w środkowej Rosji
Świat
Auto wpadło do rzeki
Przebił się przez barierki i wpadł do Odry
Wrocław
imageTitle
Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen. Poniedziałek dniem kwalifikacji
EUROSPORT
shutterstock_2030264876
"Działania lotnictwa wojskowego". Dwa lotniska czasowo zamknięte
Polska
Donald Trump
Trump zagroził kolejnym państwom interwencją zbrojną
Świat
Wenezuela
Krytyka działań USA, znane wszystkie ofiary pożaru, Tomasiak ósmy w Innsbrucku
TO WARTO WIEDZIEĆ
Śnieg, zima
Miejscami poprószy śnieg. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Djoković opuszcza Związek Zawodowych Tenisistów. Wydał oświadczenie
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica