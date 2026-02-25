Iran podzieli los Wenezueli? Eksperci: będzie dużo trudniej

Irański pocisk balistyczny Sejil-2 Źródło: EPA/PAP

Donald Trump informując w styczniu o "armadzie" wysłanej w stronę Iranu, porównywał ją do sił użytych w Wenezueli. W stronę Iranu skierowano później m.in. ten sam, najnowocześniejszy amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford. Prezydent USA twierdził, że siły te będą "zdolne do szybkiego wypełnienia swojej misji".

Czy w przypadku uderzenia sił USA na Iran zakończyłoby się ono równie błyskawicznie zmianą reżimu? Czy mieszkańcy Iranu powitaliby Amerykanów jako wyzwolicieli czy napastników? Znawcy Bliskiego Wschodu i Iranu przestrzegają przed szukaniem podobieństw do operacji, którą Amerykanie przeprowadzili w styczniu na Karaibach.