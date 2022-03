Atak Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski: w Mariupolu dziewczynka zmarła w wyniku odwodnienia

Trwa 13. doba inwazji Rosji na Ukrainę. W najnowszym przemówieniu prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że w Mariupolu zmarło dziecko w wyniku odwodnienia. Mówił też, że w ciągu 13 dni wojny Rosjanie stracili więcej sprzętu wojskowego niż w ciągu ostatnich 30 lat.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział na początku swojego wystąpienia, że nie może tradycyjnie pozdrowić kobiet w dniu ich święta, ponieważ wokół "jest tyle śmierci". Opisał dramatyczną sytuację w okupowanych ukraińskich miastach, powiedział o bombardowaniu Sum i o celowym mordowaniu ludności cywilnej w Mariupolu oraz zabranianiu cywilom opuszczania miasta. Przekazał także, że świadomie blokowane są dostawy wody pitnej, a z powodu odwodnienia zmarła tam 12-letnia dziewczynka.

- Wina za każdą śmierć oczywiście leży po stronie Rosji. Wina spoczywa na okupantach, ale odpowiedzialność za to jest także na tych, którzy od trzynastu dni nie potrafią podjąć decyzji o zapewnieniu bezpieczeństwa ukraińskiego nieba, gdzieś tam w Europie, na Zachodzie - powiedział ukraiński przywódca.

Zełenski: Rosja w ciągu 30 lat nie straciła tyle samolotów i sprzętu wojskowego, ile straciła w ciągu minionych 13 dni

We wtorkowym wystąpieniu Zełenski powiedział też, że w ciągu 13 dni wojny "Rosjanie stracili więcej samolotów i sprzętu wojskowego niż w ciągu ostatnich 30 lat".

- Ale w Rosji wystarczy maszyn do zabijania. Wystarczy rakiet do terroru (...), bomb do zrzucania na nas, na zwykłych ludzi, na Czernihów, Kijów, Odessę, Charków, Połtawę i Żytomierz, na dziesiątki ukraińskich miast, na miliony pokojowo nastawionych ukraińskich obywateli - dodał Zełenski.

Prezydent zwrócił się do "narodów świata", mówiąc, że to, co dzieję się na Ukrainie to "zwykłe ludobójstwo".

- Istnieją wartości niepodlegające warunkom. Takie same dla wszystkich. Przede wszystkim taką wartością jest życie. Prawo do życia dla każdego. Właśnie o to walczymy na Ukrainie. Właśnie tego chcą nas pozbawić okupanci. I to jest właśnie to, co świat musi chronić - zakończył ukraiński przywódca.

