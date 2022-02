Atak Rosji na Ukrainę. Szef MSZ Ukrainy: cenę zapłaci przede wszystkim zwykły Rosjanin

Kułeba do Rosjan: wasze dzieci, mężowie, ojcowie płoną żywcem w czołgach na Ukrainie

- Rozpoczęła się wojna ludowa Ukraińców przeciwko rosyjskim okupantom - mówił Kułeba zwracając się do Rosjan. Dodał, że w niedzielę w obwodzie czernihowskim "ludzie wyszli z gołymi rękami, bez broni, przeciwko czołgowi i zmusili go do wycofania się, wasz rosyjski czołg".