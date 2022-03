Atak Rosji na Ukrainę. Ofiary śmiertelne ataków w Mikołajowie, Czernihowie i Charkowie

Ofiary śmiertelne i ranni w Czernihowie, pożary po ostrzałach

Ratownicy trzykrotnie byli wzywani do rozbrojenia pocisków, które nie wybuchły.

Ostrzał w pobliżu przystanku w Charkowie, jedna ofiara śmiertelna

Jak poinformował, ranni zostali przewiezieni do szpitala. Wszystkie ofiary to osoby cywilne.

Przedstawiciele Służb ds. Sytuacji Nadzwyczajnych powiedzieli portalowi, że rano w niedzielę wystrzelono też pociski w budynki mieszkalne w mieście, co spowodowało pożary. Służby ratunkowe nie mogły jednak wyjechać do zaatakowanej dzielnicy, by ocenić straty, z powodu ciągłego ostrzału.