Wojsko USA: nie żyje kolejny żołnierz

Iran. Telewizja publiczna nadaje przemówienie Trumpa Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Amerykańskie dowództwo przekazało, że żołnierz "został poważnie ranny podczas pierwszych ataków Iranu i ostatecznie zmarł w wyniku odniesionych obrażeń".

Jak dodano, "główne operacje bojowe są kontynuowane". Dowództwo poinformowało, że tożsamość poległych jest utajniana do 24 godzin po powiadomieniu najbliższej rodziny.

CENTCOM Update



TAMPA, Fla. – As of 7:30 am ET, March 2, four U.S. service members have been killed in action. The fourth service member, who was seriously wounded during Iran’s initial attacks, eventually succumbed to their injuries.



Major combat operations continue and our… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026 Rozwiń

W niedzielę Dowództwo Centralne USA informowało o śmierci trzech żołnierzy i pięciu poważnie rannych.

ZOBACZ TEŻ: Co teraz dzieje się w Iranie i w regionie? Sprawdź w naszej relacji na żywo

Ataki na Iran i odwet

Od soboty trwają wspólne ataki USA i Izraela na Iran, w których zginął najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei. Teheran odpowiedział nalotami na cele w Izraelu i amerykańskie bazy w regionie Bliskiego Wschodu.

OGLĄDAJ: Szef Pentagonu: uderzamy z ogromną przewagą, za nic nie przepraszając

Opracowała Justyna Sochacka /lulu