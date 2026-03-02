Wojsko USA: nie żyje kolejny żołnierz

Amerykańskie dowództwo przekazało, że żołnierz "został poważnie ranny podczas pierwszych ataków Iranu i ostatecznie zmarł w wyniku odniesionych obrażeń".
Jak dodano, "główne operacje bojowe są kontynuowane". Dowództwo poinformowało, że tożsamość poległych jest utajniana do 24 godzin po powiadomieniu najbliższej rodziny.
W niedzielę Dowództwo Centralne USA informowało o śmierci trzech żołnierzy i pięciu poważnie rannych.
Ataki na Iran i odwet
Od soboty trwają wspólne ataki USA i Izraela na Iran, w których zginął najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei. Teheran odpowiedział nalotami na cele w Izraelu i amerykańskie bazy w regionie Bliskiego Wschodu.
Opracowała Justyna Sochacka /lulu
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Reuters