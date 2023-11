Dogrywka w wyborach prezydenckich w Argentynie. "Ktokolwiek wygra, wstrząśnie krajobrazem politycznym"

Massa przez ostatnie tygodnie próbował zwrócić uwagę wyborców na niestabilny charakter Milei, a nie na niepowodzenia gospodarcze swojego rządu, które pozostawiły czterech na 10 Argentyńczyków w biedzie, a inflacja wzrosła do ponad 140 procent - napisał brytyjski dziennik "The Guardian".

"Mini-Trum" wycofuje się z niektórych haseł

Należały do nich między innymi powszechny dostęp obywateli do broni palnej lub zmiany w prawie, które pozwoliłyby na swobodny rynkowy obrót organami ludzkimi dla dokonywania przeszczepów.

Amerykański dziennik "New York Times", tuż przed pierwszą turą wyborów, nazwał go "mini-Trumpem", podkreślając, że potencjalny następca obecnego argentyńskiego przywódcy Alberto Fernandeza "już wywrócił do góry nogami politykę 46-milionowego kraju". "Jego obietnice likwidacji Banku Centralnego Argentyny i rezygnacji z argentyńskiego peso na rzecz dolara amerykańskiego zdominowały ogólnokrajową debatę i przyczyniły się do dalszego spadku wartości krajowej waluty" - odnotował wówczas "NYT".