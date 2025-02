We wtorek w Rijadzie dojdzie do spotkania wysokich rangą przedstawicieli władz USA i Rosji. W rozmowach w stolicy Arabii Saudyjskiej wezmą udział między innymi szefowie dyplomacji tych państw, Marco Rubio i Siergiej Ławrow. Oczekuje się, że głównym tematem będzie wojna Rosji z Ukrainą. Władze w Kijowie, podobnie jak Unia Europejska, nie otrzymały zaproszenia do udziału w tych negocjacjach.