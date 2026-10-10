Kolejna eksplozja na lotnisku w Arabii Saudyjskiej. Kilkadziesiąt osób rannych
W sobotę na lotnisku w Rijadzie doszło do eksplozji, w wyniku której rannych zostało wiele osób - przekazały służby lotnicze Arabii Saudyjskiej cytowane przez Reuters. W ataku rannych zostało kilkadziesiąt osób, głównie obywateli Arabii Saudyjskiej - przekazało AFP. Co najmniej pięciu Saudyjczyków trafiło na oddział intensywnej terapii. Część poszkodowanych przetransportowano z lotniska do szpitala drogą powietrzną. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.
Władze Arabii Saudyjskiej potwierdziły, że lotnisko zawiesiło operacje lotnicze. Wcześniej Associated Press poinformowała, że po eksplozjach ewakuowano pasażerów.
Kolejny atak na Rijad
To trzeci atak na lotnisko w Rijadzie w ciągu ostatnich dni. W poprzednich zginęły cztery osoby, w tym saudyjski pilot i obywatel Sudanu, a jeden z samolotów został poważnie uszkodzony.
Do wcześniejszych ataków przyznali się rebelianci Huti. Jak do tej pory ugrupowanie nie przekazało żadnego oświadczenia dotyczącego sobotniej eksplozji.
Ataki nasiliły się po rozpoczęciu na początku października ofensywy sił rządu Jemenu przeciwko Huti. , wspieranych przez koalicję pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, . Celem operacji jest odzyskanie terenów zajętych przez rebeliantów wzdłuż Morza Czerwonego, w pobliżu ważnego międzynarodowego szlaku żeglugowego przez cieśninę Bab al-Mandab.
Huti ogłosili saudyjską przestrzeń powietrzną strefą działań wojennych i ostrzegli linie lotnicze przed korzystaniem z niej - przypomniał Reuters. W ostatnich dniach atakowane były również saudyjskie obiekty wojskowe i infrastruktura naftowa.