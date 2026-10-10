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Świat

Kolejna eksplozja na lotnisku w Arabii Saudyjskiej. Kilkadziesiąt osób rannych

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Port lotniczy King Khalid Riyadh
Dym obok lotniska w Rijadzie (19 września 2026 roku)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Kilkadziesiąt osób zostało rannych w eksplozji na lotnisku Króla Chalida w Rijadzie. Lotnisko zawiesiło loty. To kolejny taki atak w ciągu ostatnich kilku dni. Do poprzednich przyznali się rebelianci Huti, przeciwko którym Arabia Saudyjska walczy w Jemenie.

W sobotę na lotnisku w Rijadzie doszło do eksplozji, w wyniku której rannych zostało wiele osób - przekazały służby lotnicze Arabii Saudyjskiej cytowane przez Reuters. W ataku rannych zostało kilkadziesiąt osób, głównie obywateli Arabii Saudyjskiej - przekazało AFP. Co najmniej pięciu Saudyjczyków trafiło na oddział intensywnej terapii. Część poszkodowanych przetransportowano z lotniska do szpitala drogą powietrzną. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

Lotnisko Króla Chalida w Rijadzie
Lotnisko Króla Chalida w Rijadzie
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Władze Arabii Saudyjskiej potwierdziły, że lotnisko zawiesiło operacje lotnicze. Wcześniej Associated Press poinformowała, że po eksplozjach ewakuowano pasażerów.

Kolejny atak na Rijad

To trzeci atak na lotnisko w Rijadzie w ciągu ostatnich dni. W poprzednich zginęły cztery osoby, w tym saudyjski pilot i obywatel Sudanu, a jeden z samolotów został poważnie uszkodzony.

Wybuch na lotnisku w Rijadzie
Wybuch na lotnisku w Rijadzie
Źródło zdjęcia: Reuters

Do wcześniejszych ataków przyznali się rebelianci Huti. Jak do tej pory ugrupowanie nie przekazało żadnego oświadczenia dotyczącego sobotniej eksplozji.

Ataki nasiliły się po rozpoczęciu na początku października ofensywy sił rządu Jemenu przeciwko Huti. , wspieranych przez koalicję pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, . Celem operacji jest odzyskanie terenów zajętych przez rebeliantów wzdłuż Morza Czerwonego, w pobliżu ważnego międzynarodowego szlaku żeglugowego przez cieśninę Bab al-Mandab.

Huti ogłosili saudyjską przestrzeń powietrzną strefą działań wojennych i ostrzegli linie lotnicze przed korzystaniem z niej - przypomniał Reuters. W ostatnich dniach atakowane były również saudyjskie obiekty wojskowe i infrastruktura naftowa.

Źródło: PAP
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Tagi:
Arabia Saudyjska
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