Atak w bazie na Antarktydzie. "Zastanawiam się, czy nie będę kolejną ofiarą"

W niedzielę wychodząca w RPA gazeta "Sunday Times" opublikowała maila, którego otrzymała od jednego z członków południowoafrykańskiego zespołu badawczego pracującego w stacji Sanae IV na Antarktydzie. Poinformowano w nim, że w bazie doszło do "ataku fizycznego", którego miał się dopuścić członek zespołu (jego nazwiska nie ujawniono). "Niestety, jego zachowanie eskalowało do punktu, który jest głęboko niepokojący. Przede wszystkim dopuścił się on fizycznego ataku, co stanowi poważne naruszenie bezpieczeństwa osobistego i norm w miejscu pracy" - pisał autor maila.

Dlaczego doszło do ataku

Minister środowiska Republiki Południowej Afryki Dion George, którego departament odpowiada za bazę i jej misję, potwierdził, że doszło do ataku i wskazał, kto był jej ofiarą. - Osoba, która zaatakowała lidera zespołu, żałuje tego i dobrowolnie przeszła ponowną ocenę psychologiczną - powiedział, cytowany przez "Guardiana". Wskazał również, co miało doprowadzić do zdarzenia. - Doszło do sporu o zadanie. Lider chciał, aby zespół je wykonał. Ponieważ było to zależne od pogody, wymagało zmiany harmonogramu - tłumaczył.