Brytyjska policja przekazała nowe informacje w sprawie odnalezienia ludzkich szczątków w walizkach w okolicach jednego z mostów w Bristolu. Poinformowano, że prawdopodobnie należą one do dwóch mężczyzn. Poszukiwania mężczyzny, który walizki pozostawił, przeniosły się do Londynu. Opublikowano też jego zdjęcie.

W nocy ze środy na czwartek w okolicach Clifton Suspension Bridge w Bristolu w południowo-zachodniej Anglii odnaleziono dwie walizki. Policja hrabstwa Somerset potwierdziła w piątek w komunikacie, że znajdowały się w nich szczątki najprawdopodobniej dwóch dorosłych mężczyzn. Nie podano jednak bliższych informacji o ofiarach. Policja poinformowała też, że poszukiwania mężczyzny, który pozostawił walizki, przeniosły się do Londynu i śledztwo zostało przejęte przez Metropolitan Police. Jak wskazano, poszukiwany wcześniej przemieścił się z brytyjskiej stolicy do Bristolu, a obecnie nic nie wskazuje na to, by pozostał w okolicy Somerset. W Londynie, w dzielnicy Shepherd’s Bush, znaleziono zaś miejsce zbrodni - przekazano.