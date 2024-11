Prezydent Rosji Władimir Putin zaprzeczył, jakoby celowo użył swojego psa, czarnego labradora o imieniu Koni, do zastraszenia Angeli Merkel w czasie spotkania w 2007 roku. To reakcja na fragment opublikowanej autobiografii byłej kanclerz Niemiec.

Była kanclerz Niemiec Angela Merkel zaprezentowała we wtorek w Deutsches Theater w Berlinie swoją autobiografię "Wolność". Merkel powiedziała, że "ma nadzieję, iż jej książkę zrozumieją także ludzie, którzy nie zajmują się każdego dnia przez cały czas polityką".

Merkel o Putinie

Angela Merkel zaprezentowała we wtorek swoją autobiografię "Wolność" MICHAEL KAPPELER/PAP/EPA

Incydent z psem Putina

Merkel napisała, że wiedziała o tym, że Putin czasami zabiera swojego psa, czarnego labradora Koni, na spotkania z zagranicznymi gośćmi. Rok wcześniej jej doradca miał zwrócić się do zespołu Putina, aby nie wprowadzał w jej obecności Koni, ponieważ była kanclerz boi się psów.

Jednak rok później, w czasie spotkania w Soczi, duży pies chodził po sali i kilka razy zbliżył się do Merkel. Ówczesna kanclerz, wyraźnie w poczuciu dyskomfortu, siedziała obok Putina przed fotografami i kamerami telewizyjnymi.

W swojej książce była kanclerz opisała to wydarzenie jako "trudną próbę". "Starałam się ignorować psa, mimo że poruszał się tuż obok mnie. Wyraz twarzy Putina zinterpretowałam w ten sposób, że on cieszył się z tej sytuacji" - napisała.

"Czy on chciał tylko zobaczyć, jak człowiek reaguje pod wpływem stresu? Czy to była mała demonstracja siły? Pomyślałam tylko: zachowaj spokój, skoncentruj się na fotografach, to minie" - dodała.