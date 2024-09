Prezydent Duda w "amerykańskiej Częstochowie". Trump: to mój wielki przyjaciel

Prezydent Andrzej Duda przebywa z wizytą w USA. W niedzielę para prezydencka odwiedza Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown w Pensylwanii, zwanym "amerykańską Częstochową". "To wspaniały dzień dla naszej wspaniałej polsko-amerykańskiej społeczności" - skomentował były prezydent Donald Trump, który nazwał polskiego prezydenta "wielkim przyjacielem". Republikanin wspomniał przy tym swoje przesłanie do Polaków podczas wizyty w Warszawie w 2017 roku. Wizyta Dudy w USA potrwa do środy.