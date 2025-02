Andrzej Duda w CNN: Rosja nie może wygrać tej wojny

Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla stacji CNN przyznał, że liczy, iż Donald Trump "zaproponuje i wdroży takie rozwiązania", które "zmuszą Władimira Putina do tego, by usiadł do stołu negocjacyjnego".

- Rosja nie może wygrać tej wojny, co oznacza dla mnie, że nie może czerpać korzyści z tej wojny. To jest najważniejsza rzecz, którą musi dzisiaj uzyskać wspólnota międzynarodowa - podkreślał prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla CNN. Polski prezydent ocenił, że najważniejsze jest przywrócenie prymatu prawa międzynarodowego. - Ukraina powinna odzyskać wszystkie ziemie, które są dziś okupowane przez Rosję, a które są uznanym międzynarodowo terytorium Ukrainy. To byłoby idealne rozwiązanie - podkreślał.

Andrzej Duda w CNN o prezydencie USA

Odnosząc się do kwestii amerykańskiego prezydenta i jego potencjalnych ruchów w sprawie zakończenia wojny, Duda zwrócił uwagę na charakterystyczne dla Trumpa "biznesowe podejście" do polityki. Przyznał jednocześnie, że sam pokłada w amerykańskim przywódcy nadzieje. - Liczę na to, że prezydent Trump, który rzeczywiście głośno mówi, że chce doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie, zaproponuje i wdroży takie rozwiązania, które będą nie tylko zwycięstwem politycznym i gospodarczym, ale które zmuszą Władimira Putina do tego, by usiadł do stołu negocjacyjnego - akcentował polski prezydent.