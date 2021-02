Jeff Bezos ustąpi ze stanowiska dyrektora generalnego Amazona

Jeff Bezos, dyrektor generalny firmy Amazon, ustąpi ze stanowiska - podała we wtorek stacja CNBC. Stanie się to jeszcze w III kwartale tego roku. Stery przejmie Andy Jassy, kierujący dotychczas zespołem usług internetowych w chmurze. Bezos nie zamierza jednak zupełnie opuszczać firmy.

Miliarder po rezygnacji z zajmowanej pozycji obejmie stanowisko prezesa zarządu. Zapowiedział już, że pozostanie zaangażowany w ważne projekty firmy, ale będzie miał również więcej czasu, aby skupić się na Bezos Earth Fund, swojej firmie kosmicznej Blue Origin, dzienniku "The Washington Post" i Amazon Day One Fund.

100 miliardów dolarów przychodów w kwartał

Bezos założył Amazon w 1994 roku i przekształcił go z księgarni internetowej w olbrzymi koncern zajmujący się sprzedażą online, oferując ogromną gamę produktów na całym świecie. Obecnie akcje Amazona na nowojorskiej giełdzie warte są 1,6 biliona dolarów. Jassy, który zastąpi Bezosa na stanowisku prezesa, rozpoczął pracę w Amazon w 1997 roku. Kierował biznesem chmurowym koncernu. Amazon zanotował w czwartym kwartale 2020 roku 14,09 dol. zysku na akcję oraz 125,56 mld dol. przychodów. To wyniki lepsze od oczekiwań analityków, ale zepchnęła je na drugi plan rezygnacja z funkcji prezesa Jeffa Bezosa, założyciela firmy. Analitycy spodziewali się, że kwartalny zysk Amazona wyniesie 7,23 dol. na akcji, a przychody 119,7 mld dolarów. To pierwszy kwartał w historii spółki z przychodami powyżej 100 mld dolarów. Motorem wzrostu przychodów był biznes chmurowy, który zwiększył sprzedaż w czwartym kwartale o 28 procent. Zysk operacyjny tego segmentu wzrósł rdr o 37 proc., do 3,56 mld dolarów. To jednak wynik gorszy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 3,75 mld dol. zysku operacyjnego. W handlu pozasesyjnym akcje Amazona rosły początkowo po publikacji wyników o około 1 proc., później zaczęły lekko spadać.