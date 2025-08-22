Sekretarz generalny NATO w Kijowie. Rozległ się alarm

Mark Rutte składa wizytę w Kijowie Źródło: Reuters

Rutte przybył w piątek do Kijowa z niezapowiedzianą wizytą i spotkał się z prezydentem Ukrainy. Obaj na wspólnej konferencji prasowej mówili o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony innych państw, które - jak podkreślił Wołodymyr Zełenski - powinny być podobne do art. 5. NATO, uznającego atak na jednego członka Sojuszu za atak na wszystkich.

Po godzinie 15.27 czasu ukraińskiego (godz. 14.27 w Polsce) w Kijowie i kilku obwodach kraju został ogłoszony alarm powietrzny. "Występuje zagrożenie użycia pocisków balistycznych ze wschodu" - podano w komunikacie Sił Powietrznych Ukrainy.

Kijowska miejska administracja państwowa w komunikatorze Telegram zaapelowała do mieszkańców stolicy o pilne udanie się do schronów.

Alarm powietrzny w stolicy Ukrainy trwał około dwudziestu minut.

