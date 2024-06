Aktywiści z grupy Just Stop Oil spryskali w środę pomarańczową farbą kamienny krąg Stonehenge, a nagranie z tego incydentu zamieścili w mediach społecznościowych. Jak poinformowała organizacja, działacze domagają się całkowitego odejścia od wydobycia i spalania paliw kopalnych. Prehistoryczna budowla, niedaleko brytyjskiego Salisbury, została zdewastowana w przeddzień przesilenia letniego podczas którego to miejsce jest odwiedzane przez tłumy turystów. Kuratorzy Stonehenge badają rozmiary zniszczeń.

Aktywiści klimatyczni z grupy Just Stop Oil opublikowali w środę nagranie, które przedstawia - jak napisano - "udekorowanie" Stonehenge, kamiennego kręgu pochodzącego z okresu neolitu i epoki brązu, znajdującego się niedaleko miasta Salisbury w Wielkiej Brytanii.

Aktywiści Just Stop Oil pomalowali Stonehenge

Na filmiku widać, jak dwaj mężczyźni z przedmiotami przypominającymi gaśnice przechodzą przez linię, której odwiedzający nie mogą przekraczać, podbiegają do kamieni Stonehenge i spryskują je pomarańczową farbą. Jak przekazała Just Stop Oil w komunikacie, była to farba proszkowa.

Aktywistów próbuje zatrzymać jedna z kobiet. Podbiega do jednego z nich i stara się bezskutecznie odciągnąć mężczyznę od kręgu. Udaje się to dopiero innemu mężczyźnie, który po chwili przybiegł na miejsce. W tle nagrania słychać krzyki "nie!", "zatrzymać go!". W pewnym momencie na miejsce przychodzą kolejne osoby - w tym prawdopodobnie przedstawicielka ochrony, która odbiera mu pojemnik z farbą.

Akcja miała miejsce dzień przed przesileniem letnim, podczas którego przy kamiennym kręgu Stonehenge zbierają się tłumy. Jak czytamy na stronie brytyjskiej organizacji zajmującej się ochroną zabytków English Heritage, "Stonehenge zostało zbudowane tak, aby pokrywało się ze słońcem w czasie przesilenia". W tym roku przesilenie letnie ma być obchodzone od godziny 19 w czwartek 20 czerwca.

W wydanym w środę komunikacie Just Stop Oil czytamy, że aktywiści domagają się, aby "nowy rząd Wielkiej Brytanii zobowiązał się do współpracy z innymi rządami w celu uzgodnienia sprawiedliwego planu zakończenia wydobycia i spalania ropy, gazu i węgla do roku 2030".

W komunikacie działacze JSO podkreślili, że akcja miała miejsce "kilka dni po tym, jak manifest Partii Pracy ponownie zobowiązał ją do wstrzymania wszystkich przyszłych licencji na nową ropę i gaz, jeśli utworzy ona następny rząd". Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii są planowane na 4 lipca. Faworytem w tej elekcji jest Partia Pracy.

Według JSO politycy tego ugrupowania zobowiązali się do wprowadzenia "zakazu nowej ropy i gazu". - Jednak wszyscy wiemy, że to nie wystarczy. Kontynuowanie spalania węgla, ropy i gazu spowoduje śmierć milionów ludzi. Musimy zjednoczyć się, aby bronić ludzkości, w przeciwnym razie zaryzykujemy wszystko. Właśnie dlatego Just Stop Oil żąda, aby nasz następny rząd podpisał prawnie wiążący traktat mający na celu stopniowe wycofywanie paliw kopalnych do 2030 roku - powiedział cytowany w komunikacie organizacji rzecznik prasowy Just Stop Oil.

- W Stonehenge podczas przesilenia chodzi o świętowanie świata przyrody, ale patrzcie, w jakim (ona - red.) jest stanie! Wszyscy mamy prawo do życia wolnego od cierpienia, ale ciągłe spalanie ropy, węgla i gazu prowadzi do śmierci i cierpienia na niespotykaną skalę - ocenił cytowany w komunikacie JSO 21-letni Niamh Lynch, jeden z mężczyzn, którzy w środę zdewastowali Stonehenge.

Aktywiści Just Stop Oil aresztowani

Jak poinformowało BBC, policja hrabstwa Wiltshire aresztowała dwóch mężczyzn podejrzewanych o zniszczenie zabytku. "Just Stop Oil są hańbą" - stwierdził premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak.

Władze Stonehenge potwierdziły w komunikacie, że "na wiele kamieni rzucono pomarańczową farbę w proszku".

"Jest to oczywiście niezwykle przygnębiające i nasi kuratorzy badają rozmiary zniszczeń. Więcej aktualizacji wkrótce, ale miejsce pozostaje otwarte" - poinformowały władze zarządzające obiektem. Według grupy Just Stop Oil rozpylony proszek to skrobia kukurydziana, która "wkrótce zostanie zmyta przez deszcz".

Kto zbudował Stonehenge

Budowa kręgu zaczęła się około 2500 lat przed naszą erą, skończyła tysiąc lat później. Większość kamieni mierzy około czterech metrów wysokości i waży 20 ton, choć są jeszcze masywniejsze okazy. West Woods, prawdopodobne miejsce pochodzenia sarsenów z których zbudowano Stonehenge, leży około 30 kilometrów od prehistorycznego kręgu. To, w jaki sposób w epoce kamienia transportowano głazy tej wielkości jest pytaniem, nad którym głowią się badacze.

W najbardziej powszechnej opinii budowlę wznieśli mieszkańcy obecnego półwyspu iberyjskiego, jako miejsce religijnego kultu, ale to tylko jedna z hipotez.

Stonehenge to jedna z najsłynniejszych budowli megalitycznych na świecie. Co roku, podczas przesilenia letniego gromadzą się w tam setki osób, które chcą poczuć jego mistyczną aurę.

Autorka/Autor:bp//mrz

Źródło: BBC, Just Stop Oil