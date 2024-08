UNESCO: Talibowie prawie zniweczyli dwie dekady stałego postępu

UNESCO alarmuje, że trzy lata rządów talibów w Afganistanie pozbawiły 1,4 mln dziewcząt dostępu do edukacji, niwecząc "dwie dekady stałego postępu". Agencja ONZ podkreśla, że "masowy wskaźnik porzucania nauki" na poziomie szkoły podstawowej grozi "wzrostem pracy dzieci i wczesnych małżeństw" w tym kraju.

Co najmniej 1,4 mln afgańskich dziewcząt zostało celowo pozbawionych dostępu do edukacji od sierpnia 2021 roku, kiedy talibowie przejęli władzę w Kabulu – podało w czwartek UNESCO. "Przyszłość całego pokolenia Afgańczyków jest zagrożona" – czytamy w oświadczeniu agencji ONZ .

Talibowie u władzy

Talibowie po przejęciu władzy w Afganistanie wprowadzili drastyczne prawo zakazujące dostępu do edukacji dziewczętom powyżej szóstej klasy, twierdząc, że jest to niezgodne z ich interpretacją szariatu, czyli prawa koranicznego. Oznacza to, że dziewczęta i młode kobiety nie mogą zdobywać wykształcenia na poziomie średnim i wyższym.