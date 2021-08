Afganistan, ofensywa talibów. Jagoda Grondecka o atmosferze w Kabulu

W Kabulu "złowroga cisza przed burzą"

Dodała, że "sytuacja w ciągu ostatnich kilku dni zmienia się tak dynamicznie, że ciężko jakkolwiek przewidzieć, co wydarzy się w ciągu następnych kilku dni". - Nikt nie spodziewał się, że ofensywa talibów będzie postępowała w takim tempie. Wiele osób stara się teraz wyjechać z kraju, ale w tym momencie państwa w regionie i te, które mają ambasady w Kabulu, nie są skore do wydawania Afgańczykom wiz. Wiele osób ma poczucie, że utknęło w pułapce - mówiła dziennikarka.

Grondecka wyjaśniała, że "talibowie najpierw zajmowali przede wszystkim tereny wiejskie, małe miasteczka i bardzo często mieszańcy z tych obszarów uciekali do dużych miast, do stolic prowincji". - Potem talibowie zaczęli w błyskawicznym tempie przejmować te miasta, co znowu zmusiło mieszkańców, żeby uciekali. Ci, którym się udało, przybyli do Kabulu. Z Kabulu nie mają już dokąd uciec - podkreśliła.