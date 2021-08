Ewakuacja z Afganistanu. Joe Biden: USA rozszerzyły strefę bezpieczeństwa wokół lotniska w Kabulu

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział, że siły Stanów Zjednoczonych rozszerzyły strefę bezpieczeństwa wokół lotniska w Kabulu, umożliwiając tym samym łatwiejszy dostęp do niego. Ponadto przyspieszone zostały też ewakuacja i mobilizacja do akcji samolotów cywilnych.

Biden poinformował w popołudniowym przemówieniu w Białym Domu, że w ciągu ostatnich 30 godzin z lotniska w Kabulu ewakuowano 11 tysięcy osób. Oznacza to, że od 14 lipca Afganistan opuściło w ten sposób 28 tysięcy osób, a od początku lipca - 33 tysiące. Zaznaczył, że do końca akcji zostało jeszcze dużo czasu.

Dodał też, że siły USA rozszerzyły kordon bezpieczeństwa wokół lotniska w Kabulu oraz umożliwiły dodatkowy dostęp do niego, choć nie chciał podać szczegółów tej operacji. Zaznaczył, że zrobiono to w porozumieniu z talibami.

Jak w 1948 roku w Berlinie

Prezydent dodał też, że dodatkowo do pomocy w ewakuacji zmobilizowano - tak jak zrobiono to podczas blokady Berlina w 1948 r. - samoloty linii komercyjnych w ramach programu cywilnej rezerwy floty lotniczej. Mają one zostać wykorzystane do zwiększenia liczby lotów z punktów przerzutowych - m.in. z Kataru, czy baz we Włoszech, Niemczech i Hiszpanii. Biden podziękował krajom, które zgodziły się na pomoc w tej akcji i zezwolenie na lądowanie.