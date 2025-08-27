Logo strona główna
Świat

Tusk o Mołdawii w UE. Przytoczył powiedzenie

Tusk, Mołdawia
Donald Tusk: Europa będzie silniejsza z Mołdawią
Źródło: TVN24
Dzisiejsza Mołdawia nie jest krajem pomiędzy rożnymi światami. To kraj, który wybrał swój kierunek i idzie naprzód - mówił w Kiszyniowie premier Donald Tusk, który wziął udział w obchodach 34. rocznicy niepodległości Mołdawii.

- Jak mawia się tutaj, będąc cierpliwym, można przekroczyć nawet morze. Ale to więcej niż cierpliwość, to także godność, odwaga i rozwaga - powiedział Donald Tusk na wspólnej konferencji z prezydentką Mołdawii Maią Sandu, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Na zaproszenie Sandu wzięli oni udział w obchodach 34. rocznicy niepodległości Mołdawii.

Donald Tusk, Emmanuel Macron, Maia Sandu i Friedrich Merz w czasie wspólnej konferencji w Kiszyniowie
Donald Tusk, Emmanuel Macron, Maia Sandu i Friedrich Merz w czasie wspólnej konferencji w Kiszyniowie
Źródło: PAP/Paweł Supernak

"Dzisiejsza Mołdawia nie jest krajem pomiędzy różnymi światami"

Podczas swojego przemówienia premier Polski oznajmił, że "dzisiejsza Mołdawia nie jest krajem pomiędzy różnymi światami". - To kraj, który wybrał swój kierunek i idzie naprzód - stwierdził.

Tusk zapewnił, że rozszerzenie Unii Europejskiej o Mołdawię, a także inne aspirujące państwa, leży nie tylko w interesie tych państw, ale również - jak mówił - w takim samym stopniu leży w interesie całej Unii Europejskiej.

Wpatrzeni w Rosję. Cztery partie łączą siły i chcą obalić rząd
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wpatrzeni w Rosję. Cztery partie łączą siły i chcą obalić rząd

- Bezpieczna, zamożna i stabilna Mołdawia jako część Unii Europejskiej leży w najżywotniejszym interesie Unii Europejskiej jako całości. Pokój, dobrobyt i bezpieczeństwo Unii i jej państw członkowskich są powiązane z dobrobytem i bezpieczeństwem Mołdawii - ocenił premier.

Tusk, Macron, Sandu i Merz w Kiszyniowie
Tusk, Macron, Sandu i Merz w Kiszyniowie
Źródło: PAP/Paweł Supernak

Tusk: dla nas wszystkich jesteś wzorem, Maiu

Tusk, nawiązując do 34. rocznicy niepodległości Mołdawii i zaproszenia Sandu do wzięcia udziału w uroczystości, stwierdził, że "w Europie nikt nie śmiałby odmówić takiemu zaproszeniu". Mówił, że Sandu jest nie tylko prezydentką Mołdawii. - Jest od lat wielkim autorytetem politycznym i moralnym dla wszystkich Europejczyków, którzy cenią sobie wolność, odwagę i ludzką przyzwoitość - oznajmił Tusk.

- Dla nas wszystkich jesteś wzorem, Maiu - zwrócił się do polityczki.

Macron: Unia Europejska nikomu nie zagraża

Jak stwierdził Emmanuel Macron, "obywatele Mołdawii zrozumieli, że członkostwo w Unii Europejski stanowi historyczną szansę dla przyszłości kraju". Podkreślił, że chodzi o szansę na dobrobyt i bezpieczeństwo. Zapewnił, że Francja będzie zdecydowanie popierała Mołdawię na tej drodze.

Francuski przywódca zauważył, że propaganda rosyjska twierdzi, że kraje europejskie pragną wojny, a Unia Europejska uciska narody. - To są kłamstwa, Unia Europejska nikomu nie zagraża i respektuje suwerenność każdego (kraju) - podkreślił Macron. 

Merz: drzwi do UE pozostają dla Mołdawii otwarte

Drzwi do Unii Europejskiej są otwarte dla Mołdawii - oznajmił Friedrich Merz. Niemiecki kanclerz pochwalił kurs obrany przez mołdawski rząd. W tym kontekście za kluczowe uznał wybory parlamentarne w tym kraju, które odbędą się za miesiąc.

Merz zapewnił o dalszym wsparciu Mołdawii w jej europejskiej ścieżce.

Mówiąc o wojnie w Ukrainie, kanclerz podkreślił, że nie może się ona zakończyć kapitulacją Kijowa.

pc

Autorka/Autor: tas/lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

