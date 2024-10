14-letni chłopiec dryfował na kawałku ogrodzenia. "To było jak scena z filmu o rozbitkach"

Do sieci trafiło dramatyczne nagranie z akcji ratunkowej w mieście Tampa na Florydzie, które w wyniku huraganu Milton znalazło się pod wodą. Lokalny szeryf uratował 14-letniego chłopca, który samotnie dryfował na kawałku ogrodzenia. - To dosłownie jak scena z filmu o rozbitkach - relacjonował szeryf.

Gdy huragan Milton przetoczył się przez Florydę, wywołał dziesiątki tornad, pozbawił prądu miliony ludzi, uszkodził domy, zalał dzielnice i zmusił do przeprowadzenia setek akcji ratunkowych.

W czwartek w Tampie na Florydzie udało się uratować 14-letniego chłopca, który dryfował na kawałku ogrodzenia. Szeryf hrabstwa Hillsborough Chad Chronister udostępnił nagranie z akcji w mediach społecznościowych. Widać na nim, że okoliczne domy były zanurzone w wodzie niemal po same dachy.

- To było dosłownie jak scena z filmu o rozbitkach. (Chłopak) leżał na płocie i machał do nas - relacjonował szeryf. - Zdyszany, łapczywie łapał powietrze, gdy go wyciągaliśmy - opowiadał Chronister.