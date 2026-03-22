Zderzenie z koparką, jedna osoba w szpitalu

W sobotę (21 marca 2026) służby ratunkowe pojechały do wypadku drogowego w miejscowości Błonie, w powiecie mieleckim na Podkarpaciu. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z koparką.
W wyniku wypadku jedna osoba została poszkodowana i przetransportowana do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Na miejscu pracowali strażacy, policja oraz pogotowie ratunkowe.
Okoliczności wypadku są wyjaśniane przez funkcjonariuszy policji.
Autorka/Autor: ms
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: OSP Przecław