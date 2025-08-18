Do zdarzenia doszło w powiecie mieleckim Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformowała oficer prasowa mieleckiej policji podkom. Bernadetta Krawczyk, z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący lawetą nie zachował ostrożności przy wyjeżdżaniu z drogi podporządkowanej i uderzył w jadącego prawidłowo osobowego seata.

Autem osobowym podróżowały trzy osoby: 19-letnia kobieta, jej 12-letni brat oraz jej chłopak 18-letni obywatel Niemiec, prawdopodobnie kierowca.

Podkomisarz przekazała, że seat w wyniku zderzenia z lawetą uderzył jeszcze w słup energetyczny. Uderzenie było tak silne, że podróżujące autem osoby zostały zakleszczone w pojeździe. Wszyscy zginęli na miejscu.

Kierowca lawety był pijany

Policjantka dodała, że 34-letni kierowca lawety był pijany, pierwsze badania wykazało prawie półtora promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu drogi powiatowej i gminnej w miejscowości Grochowe, w kierunku miejscowości Trześń.

Oficer prasowa zastrzegła, że są to wstępne ustalenia, działania policji trwają.

OGLĄDAJ: TVN24 HD