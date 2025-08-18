Logo strona główna
Rzeszów

Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje

Szarpanina w sklepie na Bielanach i ranny ochroniarz (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie mieleckim
Źródło: Google Maps
W miejscowości Grochowe w powiecie mieleckim (Podkarpackie) doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem samochodu osobowego i lawety. W wyniku tego zdarzenia zginęły trzy osoby.

Jak poinformowała oficer prasowa mieleckiej policji podkom. Bernadetta Krawczyk, z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący lawetą nie zachował ostrożności przy wyjeżdżaniu z drogi podporządkowanej i uderzył w jadącego prawidłowo osobowego seata.

Autem osobowym podróżowały trzy osoby: 19-letnia kobieta, jej 12-letni brat oraz jej chłopak 18-letni obywatel Niemiec, prawdopodobnie kierowca.

Podkomisarz przekazała, że seat w wyniku zderzenia z lawetą uderzył jeszcze w słup energetyczny. Uderzenie było tak silne, że podróżujące autem osoby zostały zakleszczone w pojeździe. Wszyscy zginęli na miejscu.

Kierowca lawety był pijany

Policjantka dodała, że 34-letni kierowca lawety był pijany, pierwsze badania wykazało prawie półtora promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu drogi powiatowej i gminnej w miejscowości Grochowe, w kierunku miejscowości Trześń.

Oficer prasowa zastrzegła, że są to wstępne ustalenia, działania policji trwają.

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: DarSzach / Shutterstock.com

Wypadki
