Jak poinformowała oficer prasowa mieleckiej policji podkom. Bernadetta Krawczyk, z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący lawetą nie zachował ostrożności przy wyjeżdżaniu z drogi podporządkowanej i uderzył w jadącego prawidłowo osobowego seata.
Autem osobowym podróżowały trzy osoby: 19-letnia kobieta, jej 12-letni brat oraz jej chłopak 18-letni obywatel Niemiec, prawdopodobnie kierowca.
Podkomisarz przekazała, że seat w wyniku zderzenia z lawetą uderzył jeszcze w słup energetyczny. Uderzenie było tak silne, że podróżujące autem osoby zostały zakleszczone w pojeździe. Wszyscy zginęli na miejscu.
Kierowca lawety był pijany
Policjantka dodała, że 34-letni kierowca lawety był pijany, pierwsze badania wykazało prawie półtora promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu drogi powiatowej i gminnej w miejscowości Grochowe, w kierunku miejscowości Trześń.
Oficer prasowa zastrzegła, że są to wstępne ustalenia, działania policji trwają.
Autorka/Autor: asty/kab
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: DarSzach / Shutterstock.com