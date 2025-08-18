Logo strona główna
Rzeszów

Pijany uciekał lawetą, wymusił pierwszeństwo. Troje nastolatków nie żyje

Zderzenie z lawetą w miejscowości Grochowe
Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje
Źródło: TVN24
Wypadek z udziałem samochodu osobowego i lawety w miejscowości Grochowe (Podkarpacie). Kierujący lawetą nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, wymusił pierwszeństwo i doprowadził do zderzenia z seatem. Zginęło troje nastolatków. Kierowca lawety był pijany. Śledztwo w sprawie wszczęła prokuratura.

Jak poinformowała oficer prasowa mieleckiej policji podkom. Bernadetta Krawczyk, z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący lawetą nie zachował ostrożności przy wyjeżdżaniu z drogi podporządkowanej i uderzył w jadącego prawidłowo osobowego seata.

- Policjanci ruchu drogowego poruszający się oznakowanym radiowozem podjęli próbę zatrzymania do kontroli drogowej kierującego lawetą. Kierujący nie zastosował się do sygnałów świetlnych i dźwiękowych, podjął próbę ucieczki, po czym wymusił pierwszeństwo przejazdu na kierującym seatem, w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów. Śmierć na miejscu poniosło dwoje pasażerów samochodu oraz kierujący - przekazał TVN24 nadkomisarz Robert Stępień z policji w Tuszowie Narodowym.

Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje
Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje
Źródło: TVN24

Autem osobowym podróżowały trzy osoby: 19-letnia kobieta, jej 12-letni brat oraz jej chłopak - 18-letni obywatel Niemiec, prawdopodobnie kierowca.

Podkomisarz Krawczyk przekazała, że seat w wyniku zderzenia z lawetą uderzył jeszcze w słup energetyczny. Uderzenie było tak silne, że podróżujące autem osoby zostały zakleszczone w pojeździe.

Z pojazdu ofiary wyciągnęli strażacy. - Nasze działania polegały na wykonaniu dostępu i ewakuacji osób zakleszczonych z pojazdu osobowego przy użyciu narzędzi hydraulicznych i przekazaniu ich załodze pogotowia ratunkowego - przekazał starszy kapitan Waldemar Jachira z Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.

Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje
Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje
Źródło: TVN24

Kierowca lawety był pijany

Policjantka dodała, że 43-letni kierowca lawety był pijany, pierwsze badania wykazało prawie półtora promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu drogi powiatowej i gminnej w miejscowości Grochowe, w kierunku miejscowości Trześń.

Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje
Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje
Źródło: TVN24

Śledztwo prokuratury

Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku prowadzi Prokuratura Rejonowa w Mielcu. Zostało wszczęte z artykułów: 177 paragraf 2 Kodeksu karnego, który dotyczy spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, 178a paragraf 1 Kk, który dotyczy prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu i 178b Kk, który dotyczy niedostosowania się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego.

Jak przekazał nam Konrad Włoszczyna, szef Prokuratury Rejonowej w Mielcu, kierowca lawety został zatrzymany przez policję, najprawdopodobniej w środę zostanie przesłuchany. - Trwa gromadzenie materiału dowodowego. Sekcje zwłok ofiar wypadku zaplanowano na środę rano. Oba pojazdy biorące udział w wypadku zostały zabezpieczone i zostaną poddane oględzinom przez biegłych - powiedział tvn24.pl.

Autorka/Autor: asty, ms/kab, tam

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: x.com/Rz_Policja

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica