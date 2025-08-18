Pijany uciekał lawetą, wymusił pierwszeństwo. Troje nastolatków nie żyje

Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformowała oficer prasowa mieleckiej policji podkom. Bernadetta Krawczyk, z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący lawetą nie zachował ostrożności przy wyjeżdżaniu z drogi podporządkowanej i uderzył w jadącego prawidłowo osobowego seata.

- Policjanci ruchu drogowego poruszający się oznakowanym radiowozem podjęli próbę zatrzymania do kontroli drogowej kierującego lawetą. Kierujący nie zastosował się do sygnałów świetlnych i dźwiękowych, podjął próbę ucieczki, po czym wymusił pierwszeństwo przejazdu na kierującym seatem, w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów. Śmierć na miejscu poniosło dwoje pasażerów samochodu oraz kierujący - przekazał TVN24 nadkomisarz Robert Stępień z policji w Tuszowie Narodowym.

Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje Źródło: TVN24

Autem osobowym podróżowały trzy osoby: 19-letnia kobieta, jej 12-letni brat oraz jej chłopak - 18-letni obywatel Niemiec, prawdopodobnie kierowca.

Podkomisarz Krawczyk przekazała, że seat w wyniku zderzenia z lawetą uderzył jeszcze w słup energetyczny. Uderzenie było tak silne, że podróżujące autem osoby zostały zakleszczone w pojeździe.

Z pojazdu ofiary wyciągnęli strażacy. - Nasze działania polegały na wykonaniu dostępu i ewakuacji osób zakleszczonych z pojazdu osobowego przy użyciu narzędzi hydraulicznych i przekazaniu ich załodze pogotowia ratunkowego - przekazał starszy kapitan Waldemar Jachira z Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.

Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje Źródło: TVN24

Kierowca lawety był pijany

Policjantka dodała, że 43-letni kierowca lawety był pijany, pierwsze badania wykazało prawie półtora promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu drogi powiatowej i gminnej w miejscowości Grochowe, w kierunku miejscowości Trześń.

Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje Źródło: TVN24

Śledztwo prokuratury

Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku prowadzi Prokuratura Rejonowa w Mielcu. Zostało wszczęte z artykułów: 177 paragraf 2 Kodeksu karnego, który dotyczy spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, 178a paragraf 1 Kk, który dotyczy prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu i 178b Kk, który dotyczy niedostosowania się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego.

Jak przekazał nam Konrad Włoszczyna, szef Prokuratury Rejonowej w Mielcu, kierowca lawety został zatrzymany przez policję, najprawdopodobniej w środę zostanie przesłuchany. - Trwa gromadzenie materiału dowodowego. Sekcje zwłok ofiar wypadku zaplanowano na środę rano. Oba pojazdy biorące udział w wypadku zostały zabezpieczone i zostaną poddane oględzinom przez biegłych - powiedział tvn24.pl.

OGLĄDAJ: Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne" Zobacz cały materiał

OGLĄDAJ: TVN24 HD