Nie pamiętał, że tonął, tak był pijany

Do zdarzenia doszło w czwartek (22 sierpnia) około południa w miejscowości Wołkowyja w powiecie leskim na Podkarpaciu. Jak ustalili policjanci, trzech znajomych - mieszkańców województwa lubelskiego - plażowało nad brzegiem Jeziora Solińskiego. Pili alkohol. W pewnym momencie jeden z nich - 51-latek - stwierdził, że idzie popływać. Gdy wszedł do wody, zaczął tonąć.

Mężczyzna został ambulansem wodnym przewieziono do bazy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, gdzie przekazano go pod opiekę ratowników medycznych. Jak podała policja, 51-latek był kompletnie pijany. "W jego organizmie chwilę po zdarzeniu było 3,59 promila alkoholu. Śmiało można stwierdzić, że cudem uniknął śmierci - gdy odzyskał przytomność, nie pamiętał co się z nim działo" - przekazali mundurowi.