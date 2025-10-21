Ciało w opuszczonym budynku. Nie wiedzą, kto to

Powiat krośnienski na Podkarpaciu Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Śledczy prowadzą postępowanie z artykułu 155 Kodeksu, karnego, który dotyczy nieumyślnego spowodowanie śmierci.

Jak przekazują śledczy, zwłoki odnaleziono w niedzielę (19 października) w niezamieszkałym obiekcie po byłym PGR-ze. - Oględziny na miejscu ich znalezienia nie doprowadziły do ujawnienia śladów pozwalających na wnioskowanie o udziale osób trzecich w zdarzeniu. Zaobserwowane przeobrażenia pośmiertne wskazują, iż do śmierci mogło dojść znacznie wcześniej - przekazała Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

Z uwagi na stan zwłok utrudniona jest identyfikacja mężczyzny. Na środę, 22 października, zaplanowano sekcję z udziałem biegłego lekarza. Jej wyniki mają pomóc w ustaleniu przyczyny śmierci.