Samochodem wjechał na cmentarz. Uszkodził nagrobki i ogrodzenie
Do nietypowego zdarzenia doszło w niedzielę rano w Uhrusku (Lubelskie). Jak wskazuje policja, sytuacja wyglądała niebezpiecznie.
"Kierujący samochodem Volvo na skrzyżowaniu nie dostosował prędkości do warunków jazdy i uderzył w ogrodzenie cmentarza niszcząc przęsła. Uszkodził również pięć nagrobków" - podaje podkarpacka policja.
Na opublikowanych razem z komunikatem zdjęciach widać, że jeden z nagrobków znalazł się całkowicie pod samochodem.
Na miejsce przyjechał patrol policji. Kierowca nie odniósł żadnych obrażeń, był trzeźwy. Został ukarany mandatem.
Źródło: tvn24.pl