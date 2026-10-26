Rzeszów Samochodem wjechał na cmentarz. Uszkodził nagrobki i ogrodzenie Anna Winiarska |

Kierowca uderzył w ogrodzenie cmentarza Źródło wideo: Podkarpacka policja Źródło zdj. gł.: Podkarpacka policja

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Do nietypowego zdarzenia doszło w niedzielę rano w Uhrusku (Lubelskie). Jak wskazuje policja, sytuacja wyglądała niebezpiecznie.

"Kierujący samochodem Volvo na skrzyżowaniu nie dostosował prędkości do warunków jazdy i uderzył w ogrodzenie cmentarza niszcząc przęsła. Uszkodził również pięć nagrobków" - podaje podkarpacka policja.

Kierowca uderzył w ogrodzenie cmentarza Źródło zdjęcia: Podkarpacka policja

Na opublikowanych razem z komunikatem zdjęciach widać, że jeden z nagrobków znalazł się całkowicie pod samochodem.

Na miejsce przyjechał patrol policji. Kierowca nie odniósł żadnych obrażeń, był trzeźwy. Został ukarany mandatem.

Kierowca uderzył w ogrodzenie cmentarza Źródło zdjęcia: Podkarpacka policja

Kierowca uderzył w ogrodzenie cmentarza Źródło zdjęcia: Podkarpacka policja