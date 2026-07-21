Podkarpackie Awionetka lądowała awaryjnie na polu

Do zdarzenia doszło w powiecie dębickim na Podkarpaciu Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: FotoDax / Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. Potwierdził ją bryg. Jacek Pawłowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy.

- Nie mam jeszcze szczegółów. Zgłoszenie otrzymaliśmy o 11:45. Po przybyciu zastępów na miejsce okazało się, że awionetka lądowała awaryjnie. W środku były dwie osoby, którym nic się nie stało. Samolot jest zniszczony. W czasie lądowania awaryjnego doszło do pożaru, więc awionetka jest mocno zniszczona i częściowo spalona. Na miejscu są cztery zastępy - poinformował.