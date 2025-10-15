Siedział na krześle, był zdezorientowany. Wynieśli mężczyznę z płonącego domu

Do zdarzenia doszło w powiecie brzozowskim Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło po zgłoszeniu o pożarze w jednym z budynków w Starej Wsi. Na miejsce natychmiast skierowano patrol dzielnicowych oraz funkcjonariuszy wydziału ruchu drogowego z brzozowskiej komendy. Gdy policjanci dotarli na miejsce, zauważyli gęsty dym wydobywający się z wnętrza domu.

Dzielnicowy wiedział, że wewnątrz może znajdować się samotny mężczyzna. Aspirant sztabowy Andrzej Tomkiewicz oraz starszy aspirant Maciej Dytko podjęli decyzję o natychmiastowym wejściu do środka. Po wyważeniu drzwi przeszukali zadymione pomieszczenia i odnaleźli siedzącego na krześle, zdezorientowanego 63-latka, który nie był w stanie samodzielnie się ewakuować. Policjanci wynieśli go na zewnątrz i przekazali ratownikom medycznym.

Na miejscu pracowały również zastępy straży pożarnej, które szybko opanowały ogień i sprawdziły pozostałe pomieszczenia. Pożar nie rozprzestrzenił się, a nikt inny nie ucierpiał. Uratowany mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy – jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Obaj funkcjonariusze z objawami podtrucia dymem również zostali przewiezieni do szpitala na obserwację.

