"Sytuacja była bardzo niebezpieczna, gdyż rzeka w tym miejscu jest zdradliwa. Występują tam piaszczyste przykosy, które w każdej chwili mogą się osunąć, powodując nagłe wpadnięcie do głębokiej wody. Wzdłuż brzegu ustawione są znaki zakazu kąpieli, świadczące o istniejącym zagrożeniu" - pisze w komunikacie starszy aspirant Małgorzata Kania z policji w Stalowej Woli.

W poniedziałek (18 sierpnia) dzielnicowi patrolowali linię brzegową Sanu, gdy zauważyli dwójkę dzieci, które zanurzone po kolana, chodziły środkiem rzeki.

Nie wiedziały, jak mają bezpiecznie wyjść z wody

Policjanci zdając sobie sprawę z grożącego im niebezpieczeństwa, najpierw użyli sygnałów dźwiękowych, aby zwrócić ich uwagę, a następnie wybiegli z radiowozu i poszli w ich kierunku.

"Początkowo chłopiec i dziewczynka byli bardzo zdezorientowani i nie wiedzieli, jak mają bezpiecznie wyjść z nurtu. Dzięki wskazówkom policjantów udało im się dotrzeć na brzeg" – relacjonuje st. asp. Kania.

Chłopiec dostał drgawek, nie wymagał hospitalizacji

Dodaje, że 11-latkowie byli bardzo wystraszeni. "Nagle chłopiec dostał drgawek i nie mógł złapać oddechu. Policjanci zaopiekowali się nimi do czasu przyjazdu zespołu medycznego. Dzieci zostały przebadane, na szczęście nie wymagały hospitalizacji" – zaznacza policjantka.

Dzieci zostały przekazane przybyły na miejsce rodzicom. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad, które powinny obowiązywać podczas wypoczynku nad wodą.