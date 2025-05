Motocyklista wjechał w samochód. Nie przeżył, pasażerka w szpitalu

Do zdarzenia doszło w miejscowości Stale w powiecie tarnobrzeskim na Podkarpaciu

49-letni motocyklista zginął w wypadku, do którego doszło w miejscowości Stale na Podkarpaciu. Mężczyzna, jadąc z 36-letnią pasażerką, wjechał w samochód. On nie przeżył wypadku, kobieta została przetransportowana do szpitala.

Do wypadku doszło w niedzielę (4 maja) po godzinie 21 w Stalach w powiecie tarnobrzeskim na drodze wojewódzkiej nr 871 relacji Stalowa Wola - Tarnobrzeg.

"Ze wstępnych ustaleń pracujących w miejscu zdarzenia funkcjonariuszy wynika, że 49-letni kierujący motocyklem najprawdopodobniej wjechał w nissana z dopiętą przyczepą kempingową, który w tym czasie wykonywał manewr skrętu w lewo. 49-letni mieszkaniec Tarnobrzega pomimo udzielonej pomocy zmarł na miejscu zdarzenia. 36-letnia pasażerka motocykla trafiła do szpitala pod opiekę lekarzy" - przekazała tarnobrzeska policja.

Policjanci ustalili, że 38-letni kierowca nissana był trzeźwy.

Policjanci pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady niezbędne do ustalenia szczegółowych okoliczności wypadku. Decyzją prokuratora ciało zmarłego mężczyzny zostało zabezpieczone do badań.

