Sanok Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w czwartek na jednym z osiedli w dzielnicy Wójtostwo w Sanoku. Jak wynika z naszych ustaleń, policjanci w asyście strażaków weszli siłowo do jednego z mieszkań. Tam mężczyzna miał zaatakować ich "ostrym narzędziem". Policjanci użyli broni.

- O godzinie 10 zostaliśmy wezwani do asystowania przy otwarciu mieszkania na ulicy Sadowej. Ze zgłoszenia wynikało, że w mieszkaniu znajduje się mężczyzna z zaburzeniami i włączony jest detektor gazu - powiedział nam starszy kapitan Paweł Giba, oficer prasowy sanockiej straży pożarnej.

- Ranni zostali dwaj policjanci i jeden strażak - ma ranę ciętą tułowia i ręki - będzie transportowany do szpitala w Rzeszowie śmigłowcem LPR - powiedział nam starszy kapitan Paweł Giba.

Na Sadowej właśnie lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Więcej informacji wkrótce.