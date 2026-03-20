Rzeszów

Zarzuty dla lekarki po śmierci 29-latka

Lekarka ze szpitala MSWiA w Rzeszowie usłyszała zarzuty w związku ze śmiercią 29-letniego pacjenta. Mężczyzna zmarł chwilę po opuszczeniu placówki. Śledczy zarzucają lekarce błędy diagnostyczne. Grozi jej do 5 lat więzienia.

Decyzja o postawieniu zarzutów zapadła 6 marca 2026 roku po zgromadzeniu obszernego materiału dowodowego. Prokuratura przesłuchała świadków, w tym lekarzy i ratowników medycznych, oraz przeanalizowała zabezpieczoną dokumentację medyczną. Kluczowe okazały się ekspertyzy przygotowane przez Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie.

Zmarł po wyjściu ze szpitala. Stanowisko ministerstwa

"Opinie specjalistyczne w tym zakresie zostały opracowane przez biegłych z zakresu kardiologii, medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, a także z zakresu kardiochirurgii” - przekazała w piątkowym komunikacie prokurator Dorota Sokołowska-Mach.

Na podstawie tych opinii prokurator 4. Wydziału Organizacyjno-Sądowego zarzucił Justynie Z. postępowanie niezgodne z zasadami wiedzy i praktyki medycznej.

Śmierć 29-letniego pacjenta, zarzuty dla lekarki

Jak informuje prokuratura, zarzuty dotyczą nieprawidłowo przeprowadzonych badań diagnostycznych, które w konsekwencji doprowadziły do zgonu pacjenta.

W toku śledztwa badano również podejrzenie poświadczenia nieprawdy w dokumentacji medycznej pacjenta. Prokuratura sprawdzała, czy po śmierci mężczyzny doszło do nieuprawnionych zmian w zapisach dotyczących przebiegu leczenia. Ten wątek został jednak zamknięty.

"Nie stwierdzono nieuprawnionej ingerencji w treść dokumentacji medycznej pacjenta wytworzonej w szpitalu MSWiA w Rzeszowie" - wyjaśniła rzeczniczka.

Justynie Z. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prokuratura zaznacza, że postępowanie w niniejszej sprawie pozostaje w toku.

Zmarł po opuszczeniu szpitala

29-letni Mateusz O. zgłosił się 29 kwietnia 2024 roku do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z bólami w klatce piersiowej. Od lekarza otrzymał skierowanie na oddział kardiologiczny. Następnie udał się do pracy, a po południu stawił się na izbę przyjęć szpitala MSWiA w Rzeszowie.

- Tam przeprowadzono wobec niego proces diagnostyczny i leczniczy, który doprowadził do ustąpienia objawów i poprawy samopoczucia. Dlatego też pacjent został około godziny 17 wypisany. Po opuszczeniu szpitala udał się na przystanek autobusowy przy ulicy Krakowskiej, znajdujący się w odległości około 50 metrów od szpitala, gdzie doszło u niego do utraty przytomności i zatrzymania krążenia - relacjonował po zdarzeniu rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie prokurator Krzysztof Ciechanowski.

Na miejsce przybył powiadomiony przez świadków personel medyczny ze szpitala MSWiA i podjął akcję reanimacyjną, która była kontynuowana w szpitalu. Jednak nie przyniosła ona skutku i Mateusz O. zmarł.

- W szpitalu MSWiA w Rzeszowie pomimo sprzeciwu rodziny Mateusza O. przeprowadzono administracyjną sekcję zwłok, która wykazała, że przyczyną śmierci był tętniak rozwarstwiający łuku aorty - mówił nam rzecznik prokuratury.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Czytaj także:
Biżuteria licytowana przez Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim
Skarbówka miała licytować diamenty z gruzowiska. Zaskakująca zmiana planów
Katowice
Opady śniegu na Teneryfie po przejściu burzy Therese
Ulewy i śnieg na rajskiej wyspie. Wioska odcięta od świata
METEO
imageTitle
Za Tomasiakiem pierwszy skok na mamucie
EUROSPORT
Sanae Takaichi, Donald Trump
Premierka Japonii: jak na ciebie patrzę, Donaldzie, jest to dla mnie jasne
Świat
Chuck Norris
Legenda "epoki VHS-ów". Pod koniec kariery stał się kimś więcej
Świat
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Sprawa wypadku byłej premier Beaty Szydło. Już dziewięć osób z zarzutami
Białystok
Donald Trump
Niemcy o największym błędzie Trumpa. "Świat będzie musiał za to zapłacić"
BIZNES
Kontrole na bazarach
18 osób zatrzymanych na warszawskich targowiskach
WARSZAWA
Chuck Norris
"Kiedy przechodził przez ulicę, to samochody musiały się rozglądać"
Kultura i styl
Donald Trump prezydent USA
Trump chce uprzedzić regulacje stanowe. Oto ramy nowej polityki
BIZNES
Saperzy będą podejmować półtonową bombę (zdjęcie ilustracyjne)
Podczas remontu znaleziono niewybuch. Ewakuacja mieszkańców
WARSZAWA
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Jest wykonawca nowej hali na Skrze
WARSZAWA
Władimir Putin
Putin zaciera ręce. "Jest to jeszcze bardziej prawdopodobne"
BIZNES
Deszcz, deszczowo, wiosna
Zmiana pogody. W prognozach widać obfity deszcz
METEO
Karta płatnicza
Największy bank w Polsce ostrzega klientów przed utrudnieniami
BIZNES
shutterstock_2704390369
O to kłócą się politycy. Wyjaśniamy
Wiktor Knowski
shutterstock_2167280169
Hałas - cichy zabójca. Jak smog akustyczny wpływa na nasze zdrowie?
Anna Bielecka
imageTitle
Urban zdecydował. Ci Polacy zawalczą o mundial
EUROSPORT
Trzech 15-latków nękało rodzinę swojego rówieśnika
15-latkowie nękali rodzinę swojego rówieśnika. W ruch poszły petardy, jajka i butelki
Poznań
Zaminowanie cieśniny Ormuz
Śmiertelne strategie w cieśninie Ormuz. Tak walczą Iran i USA
BIZNES
Maciej Pesta
Nie żyje aktor Maciej Pesta. Miał 43 lata
Polska
Wiosna, kwiaty
Mamy astronomiczną wiosnę
METEO
Pustka technologiczna przy stacji metra Plac Wilsona
28 obiektów ma status "budowli ochronnych" w razie konfliktu. Pełna lista
WARSZAWA
Polscy żołnierze w bazie w Diwaniji
Polscy żołnierze ewakuowani z Iraku
Polska
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Drenaż portfeli. Nowe prognozy analityków
BIZNES
Poznań. Poboczem ominął korek
Omijał korek poboczem, wjechał na "czerwonym"
Poznań
17 noworodków było w stanie ciężkim, a dziewięcioro z nich zmarło
Po burzy wokół szczepień noworodków na gruźlicę NFZ wprowadza nowe rozwiązania
Zdrowie
Chuck Norris
Chuck Norris nie żyje
Kultura i styl
Iran. Zniszczenia w Teheranie po amerykańskich bombardowaniach (12.03.2026)
Polska wyśle wojsko na Bliski Wschód? Tusk ma apel, rzecznik prezydenta skomentował
Polska
Mimo sprzeciwu na sali radni byli nieugięci
Utajnione rozmowy o zarobkach w miejskich spółkach. "Tajemnica przedsiębiorstwa"
Poznań
