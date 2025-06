Zadzwonił do policjantów i sam na siebie doniósł

Ropczyce (Podkarpacie) Źródło: Google Earth

We wtorkowy poranek do dyżurnego policji w Ropczycach zadzwonił mężczyzna z informacją, że jest poszukiwany. Powiedział, gdzie obecnie przebywa i poprosił o przyjazd patrolu.

Dobrowolnie oddał się w ręce policji

"Funkcjonariusze pojechali we wskazane przez zgłaszającego miejsce. Mundurowi, którzy podjęli czynności wobec mężczyzny, potwierdzili, że jest on osobą poszukiwaną. 41-letni mieszkaniec powiatu mieleckiego miał do odbycia karę roku i szcześciu miesięcy pozbawienia wolności za oszustwo. Ponadto, badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykazało, że ma on w organizmie ponad trzy promile alkoholu" - zrelacjonowała ropczycka policja.

Policjanci zatrzymali 41-latka, który dobrowolnie oddał się w ręce funkcjonariuszy. Mężczyzna został przewieziony do komendy, a następnie do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

