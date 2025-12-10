Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Awantura o misia. Wszystko przez kolor szalika

Miś na przemyskim rynku
Przemyśl
Źródło: Google Maps
Na rynku w Przemyślu stanął żółty miś - nawiązanie do symbolu miasta, niedźwiedzia z lokalnej legendy. Dekoracja jednak wzbudziła w sieci spore emocje. Wszystko przez... kolor szalika.

Choć pogoda słoneczna, temperatury nadal dodatnie, a po ataku zimy na Podkarpaciu już ani śladu, w Przemyślu coraz wyraźniej czuć zbliżające się święta. Ulice i zabytkowe zakątki miasta rozbłysły świątecznymi ozdobami. Na przemyskim Rynku koło fontanny stanął uroczy miś, który przyciąga uwagę mieszkańców i turystów.

Miś - bo niedźwiedź jest symbolem Przemyśla. Według jednej z lokalnych legend książę Przemysław podczas polowania zobaczył niedźwiedzia na wzgórzu i uznał to za znak, by założyć tam gród. Niedźwiedź od dawna funkcjonuje w lokalnej tradycji jako symbol miasta i jego historii.

Usiadł więc świąteczny miś na przemyskim rynku opatulony - jak na tę porę roku przystało - w szalik. Urzędnicy z Przemyśla świąteczną dekoracją pochwalili się w mediach społecznościowych, a w komentarzach zawrzało. Poszło o... niebieski szalik.

Miś na przemyskim rynku
Miś na przemyskim rynku
Źródło: Urząd Miasta w Przemyślu/Facebook.com

"Miś musi zmienić stylistę"

"Hmmm, od kiedy to futro MISIA ma kolor żółty, o kolorze szalika już nie wspomnę, wszak misiowi szaliczek jest ZBĘDNY. Resztę przemyśleń i interpretacji pozostawiam dla ludzi inteligentnych i MYŚLĄCYCH" - skomentowała jedna z internautek. "A jakiej narodowości jest misiu?", "A czego taki jakiś niepolski ten miś?", "Dlaczego jest żółty z niebieskim szalikiem?" - dopytywali inni.

"Czy wybór koloru jest trafny? Chyba nie! Ten niebieski szalik zdecydowanie nie pasuje" - stwierdziła jedna z komentujących.

Miś na przemyskim rynku, kontrowersje wzbudził kolor szalika
Miś na przemyskim rynku, kontrowersje wzbudził kolor szalika
Źródło: Urząd Miasta w Przemyślu/Facebook.com

"Ale dlaczego on ma barwny ukraińskie, czy Przemyśl to jest w Ukrainie?" - pytał ktoś inny. "Bo to jest miś gotowy na nadejście zimy ze wschodu i przybrał jedyne słuszne barwy" - napisał ktoś w odpowiedzi.

"Miś musi zmienić stylistę" - napisała jedna z internautek. "Koniecznie trzeba zmienić szalik!" - zawyrokowała inna. "Zdecydowanie powinien być niedźwiadek brunatny, z czerwoną kokardką, bo to kolor świąt" - podsumowała kolejna komentująca.

Miś na przemyskim rynku, kontrowersje wzbudził kolor szalika
Miś na przemyskim rynku, kontrowersje wzbudził kolor szalika
Źródło: Urząd Miasta w Przemyślu/Facebook.com

"Drobna zmiana garderoby"

Skąd taka kolorystyka u przemyskiego misia? Bo takie barwy znajdują się w herbie Przemyśla. Ten przedstawia na ciemnoniebieskiej tarczy kroczącego niedźwiedzia brunatnego, nad nim znajduje się złoty równoramienny krzyż kawalerski, nad tarczą dumnie tkwi złota królewska korona, a pod tarczą umieszczony jest napis "Libera Regia Civitas", co oznacza Wolne Królewskie Miasto.

Herb Przemyśla
Herb Przemyśla
Źródło: Urząd Miasta w Przemyślu

Po fali negatywnych komentarzy włodarz Przemyśla zdecydował o zmianie misiowi szalika na czerwony. "Drobna zmiana garderoby, żeby błędne skojarzenia nie przyćmiły magii świąt" - skomentował w mediach społecznościowych gospodarz miasta, Wojciech Bakun.

"Przyznam, że nie rozumiem dlaczego kolory, które mamy w herbie, zostały skrytykowane i przedstawione w niezamierzony sposób, ale naprawdę nie chcielibyśmy żeby w jakikolwiek ucierpiały na tym dzieci, a przede wszystkim atmosfera Świąt" - dodał pod jednym z komentarzy.

Przemyśl - miasto ratownik

W lipcu 2022 roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał Przemyślowi honorowy tytuł "miasta ratownika" - za bezprecedensową pomoc udzieloną Ukraińcom uciekającym przed wojną. Po wybuchu rosyjskiej inwazji to właśnie przygraniczny Przemyśl stał się jednym z najważniejszych punktów na mapie humanitarnej Polski. Miasto przyjęło miliony uchodźców, zapewniając im schronienie, wyżywienie i wsparcie. Ten gest solidarności został doceniony przez władze Ukrainy i stał się symbolem ogromnego zaangażowania mieszkańców, wolontariuszy i lokalnych instytucji. Przemyśl jest drugim polskim miastem, po Rzeszowie, wyróżnionym tym tytułem.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Martyna Sokołowska /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Urząd Miasta w Przemyślu/Facebook.com

Udostępnij:
TAGI:
PrzemyślPodkarpacieŚwięta Bożego NarodzeniaWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Panorama współczesnego Pekinu
Zakazane chipy miały trafiać do Chin
BIZNES
49-latkowi grozi do pięciu lat więzienia
Miał ponad 40 tysięcy plików z treściami pedofilskimi
WARSZAWA
otylosc nadwaga shutterstock_2107511753
Dzieci w Polsce coraz mniej śpią i coraz więcej ważą. Nowe dane WHO i IMiD
Zdrowie
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Japonii
Kolejne trzęsienie ziemi w Japonii. W mocy specjalny alert
METEO
W piwnicy zamiast przetworów ukrywał narkotyki
Sprawdzili piwnicę, to nie były przetwory na zimę
WARSZAWA
Szymon Hołownia
Mamy dwie odpowiedzi z ONZ w sprawie potencjalnej pracy Hołowni
Świat
shutterstock_2152820977
Skandal w banku spermy. Dzieci narażone na raka, niektóre zmarły 
Zdrowie
Kanał doprowadzający wodę do EC siekierki
Co zabiło setki ryb przy elektrociepłowni? Są pierwsze ustalenia
Dariusz Gałązka
O. Tadeusz Rydzyk wchodzi do siedziby Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie
Ojciec Tadeusz Rydzyk przesłuchany w prokuraturze. Chodzi o jego fundację
Rzeszów
Hulajnoga (zdjęcie ilustracyjne)
Miał zakrwawioną twarz, ledwo stał na nogach
WARSZAWA
Moskwa (zdjęcie ilustracyjne)
Kreml zadowolony ze słów Trumpa o Ukrainie
Świat
19-latkowi grozi dożywocie
Śmiertelne postrzelenie seniorki. Zatrzymany 92-latek
Kraków
Wypadek na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy
Zderzenie dwóch ciężarówek na autostradzie
Katowice
samolot airbus shutterstock_2151257993
Musieli uziemić część samolotów. Gigant zakończył akcję serwisową
BIZNES
Awionetka lądująca na autostradzie
Samolot uderzył w samochód na autostradzie. Nagranie
Świat
Tunel w Rembertowie - wizualizacja
Zmieniają projekt tunelu, by mogli nim jeździć rowerzyści
Magdalena Gruszczyńska, Piotr Bakalarski
imageTitle
Otrzymali zgodę. Zawodnicy z Rosji i Białorusi powalczą o igrzyska
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Sąd oddalił dwa wnioski prokuratury w sprawie majątku Zbigniewa Ziobry
WARSZAWA
Fala arktycznego zimna
Pogodowy rollercoaster w grudniu. Co ze świętami?
Arleta Unton-Pyziołek
zm
Ostatnie pożegnanie Beaty Redo-Dobber. "Niepowetowana strata dla kultury"
WARSZAWA
shutterstock_1075102793
Szykują nowe zasady wjazdu do USA. Dotyczą też Polaków
BIZNES
Anna Paulina Luna i ambasador Rosji w USA Aleksandr Darczijew na Kapitolu
Rosjanie chwalą "gościnność" Amerykanów. Pokazali zdjęcie
Świat
Policjanci zabezpieczyli auto porzucone na drodze serwisowej S8 (zdj. ilustracyjne)
Porzucone auto i akcja pirotechników na drodze serwisowej trasy S8
WARSZAWA
Walizka pod wiaduktem przy Rondzie Starzyńskiego
Walizka pozostawiona pod wiaduktem, sprawdzili ją kontrterroryści
WARSZAWA
Ludzie, grafika
Człowiek nie jest najbardziej monogamicznym zwierzęciem. Kto nas wyprzedza?
METEO
Rusiec
Wcześniej groził byłej żonie, teraz ją zabił. W tle konflikt o podział majątku
WARSZAWA
Adam Glapiński
"Bardzo zły sygnał dla całego świata". Reakcje na konflikt w NBP
Polska
Pismo z nielegalna pieczątką
Wysłał policji pismo z nielegalną pieczątką, stanie przed sądem
Kraków
shutterstock_2434108663
Oszukamy organizm paracetamolem, a wieczorem pojawią się powikłania
Zdrowie
15-latek wjechał na hulajnodze pod samochód
15-latek wjechał na hulajnodze na czerwonym świetle, nie zauważył samochodu. Nagranie
Olsztyn
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica