Awantura o misia. Wszystko przez kolor szalika

Choć pogoda słoneczna, temperatury nadal dodatnie, a po ataku zimy na Podkarpaciu już ani śladu, w Przemyślu coraz wyraźniej czuć zbliżające się święta. Ulice i zabytkowe zakątki miasta rozbłysły świątecznymi ozdobami. Na przemyskim Rynku koło fontanny stanął uroczy miś, który przyciąga uwagę mieszkańców i turystów.

Miś - bo niedźwiedź jest symbolem Przemyśla. Według jednej z lokalnych legend książę Przemysław podczas polowania zobaczył niedźwiedzia na wzgórzu i uznał to za znak, by założyć tam gród. Niedźwiedź od dawna funkcjonuje w lokalnej tradycji jako symbol miasta i jego historii.

Usiadł więc świąteczny miś na przemyskim rynku opatulony - jak na tę porę roku przystało - w szalik. Urzędnicy z Przemyśla świąteczną dekoracją pochwalili się w mediach społecznościowych, a w komentarzach zawrzało. Poszło o... niebieski szalik.

Miś na przemyskim rynku Źródło: Urząd Miasta w Przemyślu/Facebook.com

"Miś musi zmienić stylistę"

"Hmmm, od kiedy to futro MISIA ma kolor żółty, o kolorze szalika już nie wspomnę, wszak misiowi szaliczek jest ZBĘDNY. Resztę przemyśleń i interpretacji pozostawiam dla ludzi inteligentnych i MYŚLĄCYCH" - skomentowała jedna z internautek. "A jakiej narodowości jest misiu?", "A czego taki jakiś niepolski ten miś?", "Dlaczego jest żółty z niebieskim szalikiem?" - dopytywali inni.

"Czy wybór koloru jest trafny? Chyba nie! Ten niebieski szalik zdecydowanie nie pasuje" - stwierdziła jedna z komentujących.

Miś na przemyskim rynku, kontrowersje wzbudził kolor szalika Źródło: Urząd Miasta w Przemyślu/Facebook.com

"Ale dlaczego on ma barwny ukraińskie, czy Przemyśl to jest w Ukrainie?" - pytał ktoś inny. "Bo to jest miś gotowy na nadejście zimy ze wschodu i przybrał jedyne słuszne barwy" - napisał ktoś w odpowiedzi.

"Miś musi zmienić stylistę" - napisała jedna z internautek. "Koniecznie trzeba zmienić szalik!" - zawyrokowała inna. "Zdecydowanie powinien być niedźwiadek brunatny, z czerwoną kokardką, bo to kolor świąt" - podsumowała kolejna komentująca.

Miś na przemyskim rynku, kontrowersje wzbudził kolor szalika Źródło: Urząd Miasta w Przemyślu/Facebook.com

"Drobna zmiana garderoby"

Skąd taka kolorystyka u przemyskiego misia? Bo takie barwy znajdują się w herbie Przemyśla. Ten przedstawia na ciemnoniebieskiej tarczy kroczącego niedźwiedzia brunatnego, nad nim znajduje się złoty równoramienny krzyż kawalerski, nad tarczą dumnie tkwi złota królewska korona, a pod tarczą umieszczony jest napis "Libera Regia Civitas", co oznacza Wolne Królewskie Miasto.

Herb Przemyśla Źródło: Urząd Miasta w Przemyślu

Po fali negatywnych komentarzy włodarz Przemyśla zdecydował o zmianie misiowi szalika na czerwony. "Drobna zmiana garderoby, żeby błędne skojarzenia nie przyćmiły magii świąt" - skomentował w mediach społecznościowych gospodarz miasta, Wojciech Bakun.

"Przyznam, że nie rozumiem dlaczego kolory, które mamy w herbie, zostały skrytykowane i przedstawione w niezamierzony sposób, ale naprawdę nie chcielibyśmy żeby w jakikolwiek ucierpiały na tym dzieci, a przede wszystkim atmosfera Świąt" - dodał pod jednym z komentarzy.

Przemyśl - miasto ratownik

W lipcu 2022 roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał Przemyślowi honorowy tytuł "miasta ratownika" - za bezprecedensową pomoc udzieloną Ukraińcom uciekającym przed wojną. Po wybuchu rosyjskiej inwazji to właśnie przygraniczny Przemyśl stał się jednym z najważniejszych punktów na mapie humanitarnej Polski. Miasto przyjęło miliony uchodźców, zapewniając im schronienie, wyżywienie i wsparcie. Ten gest solidarności został doceniony przez władze Ukrainy i stał się symbolem ogromnego zaangażowania mieszkańców, wolontariuszy i lokalnych instytucji. Przemyśl jest drugim polskim miastem, po Rzeszowie, wyróżnionym tym tytułem.