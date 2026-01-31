Prokuratura chce uchylenia immunitetu posłowi PiS

Przemyśl, województwo podkarpackie Źródło: Google Maps

W śledztwie ustalono, że obecny poseł, będąc starostą jarosławskim, nie dopełnił obowiązków w latach 2016-2018 w związku z realizacją budowy strzelnicy "Anna" w Maleniskach. W efekcie został nałożony obowiązek opłaty legalizacyjnej w wysokości 250 tys. zł – poinformowała rzeczniczka przemyskiej prokuratury prokurator Marta Pętkowska.

Wymieniła, że starosta nie dopełnił m.in. obowiązków w zakresie kontroli i nadzoru organu architektoniczno-budowlanego w zakresie przestrzegania prawa budowlanego. Nie uzyskał też pozwolenia na przeprowadzenie prac budowlanych ani zmiany zagospodarowania terenu. Nie podjął też działań związanych z badaniem głębokości wód gruntowych i poziomu hałasu oraz dopuścił do odbioru tej inwestycji przez nieuprawnione osoby. Tymi działaniami naruszył przepisy prawa budowlanego.

– W tym zakresie, mając świadomość, godząc się na to, że uchybienia te spowodują niebezpieczeństwo powstania szkody dla interesu publicznego, skutkiem czego będzie niezrealizowanie części prac, za które wypłacono wykonawcy wynagrodzenie, a też wykonanie części prac w sposób nieprawidłowy, co skutkowało powstaniem szkody w kwocie 130 tysięcy 689 złotych – przekazała prokurator.

Kolejny zarzut dotyczy wydatkowania i rozliczania w okresie od kwietnia do października 2019 r. dotacji celowej przyznanej na inwestycje pomiędzy powiatem jarosławskim a ministrem obrony narodowej. Chodzi o to, że na terenie budowanej strzelnicy "Anna" nie powstał planowany staw ziemny o powierzchni 8,4 tys. mkw., ale wynagrodzenie za jego wykonanie zostało wypłacone.

Ponadto według prokuratury ówczesny starosta Tadeusz Chrzan nie wszczął kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z dotacji, kiedy to doszło do zapłaty, mimo że zadanie wykonania stawu nie zostało zrealizowane. - W konsekwencji nie ustalił, czy zachodzi podstawa do zwrotu części dotacji i nie dokonał korekty przesłanego do ministra obrony narodowej sprawozdania z rozliczenia tej dotacji - poinformowała prok. Pętkowska. Zaznaczyła, że były to działania na szkodę interesu publicznego. - Koszt wykonania prac ziemnych w opisanym zakresie został zawyżony o ponad 65 tys. zł netto - podkreśliła.

Dodała, że postawienie tych zarzutów posłowi będzie możliwe po uchyleniu mu immunitetu.