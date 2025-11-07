Pijana matka przyjechała po córkę do przedszkola

Do zdarzenia doszło w powiecie brzozowskim Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w środę (5 listopada) około godziny 13.30. Do jednego z przedszkoli przyjechała matka, by odebrać swoją córkę.

"Jej zachowanie jednoznacznie wskazywało, że może znajdować się pod działaniem alkoholu. O tej sytuacji został powiadomiony dzielnicowy z posterunku policji w Dydni" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

Policjant na miejscu sprawdził trzeźwość kierującej. Okazało się, że miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie.

Twierdziła, że nie piła alkoholu

"Kobieta zaprzeczała, aby wcześniej piła alkohol. Podczas wykonywanych czynności okazało się, że w takim stanie przyjechała samochodem" - podkreśliła w komunikacie Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

Dziecko zostało przekazane pod opiekę najbliższych. 34-latka została zatrzymana. O całej sytuacji zostanie powiadomiony także sąd rodzinny.

Kobieta straciła uprawnienia do kierowania. Grozi jej do 3 lat pozbawienia wolności.

