Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Pijana matka przyjechała po córkę do przedszkola

Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie brzozowskim
Źródło: Google Maps
Pijana matka przyjechała do przedszkola odebrać swoją córkę. Kobieta miała prawie trzy promile alkoholu w organizmie. 34-latka z powiatu brzozowskiego na Podkarpaciu została zatrzymana. Grozi jej do trzech lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w środę (5 listopada) około godziny 13.30. Do jednego z przedszkoli przyjechała matka, by odebrać swoją córkę.

"Jej zachowanie jednoznacznie wskazywało, że może znajdować się pod działaniem alkoholu. O tej sytuacji został powiadomiony dzielnicowy z posterunku policji w Dydni" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chłopiec w samej bieliźnie na balkonie. Matka pijana spała

Chłopiec w samej bieliźnie na balkonie. Matka pijana spała

Kujawsko-Pomorskie
Pijana matka z synem na hulajnogach po drodze krajowej

Pijana matka z synem na hulajnogach po drodze krajowej

Poznań

Policjant na miejscu sprawdził trzeźwość kierującej. Okazało się, że miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie.

Twierdziła, że nie piła alkoholu

"Kobieta zaprzeczała, aby wcześniej piła alkohol. Podczas wykonywanych czynności okazało się, że w takim stanie przyjechała samochodem" - podkreśliła w komunikacie Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

Dziecko zostało przekazane pod opiekę najbliższych. 34-latka została zatrzymana. O całej sytuacji zostanie powiadomiony także sąd rodzinny.

Kobieta straciła uprawnienia do kierowania. Grozi jej do 3 lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: Posłowie decydują o jego losie. Wydanie specjalne
Zbigniew Ziobro

Posłowie decydują o jego losie. Wydanie specjalne
NA ŻYWO

Zbigniew Ziobro
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Policjawojewództwo podkarpackieAlkoholdziecko
Czytaj także:
Grammy
Jest lista nominacji do Grammy. Szansę ma też Polak
Kultura i styl
imageTitle
Najtrudniejszy mecz i historyczny awans. Rybakina niepokonana
EUROSPORT
Pociąg z RegioJet
Czesi chcą się poskarżyć na PKP Intercity
BIZNES
Viktor Orban
Orban w Białym Domu. Czy Trump pójdzie na ustępstwa?
Świat
Złotówki Pieniądze PLN
Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową na 2026 rok
BIZNES
Bracką przecinają szerokie Aleje Jerozolimskie
Drogowcy planują "zebrę" w Alejach Jerozolimskich
WARSZAWA
Szymon Hołownia
Krótka przemowa Hołowni. Przeprosił, podziękował, "nie rozbeczał się"
Polska
Obrady Sejmu
Głosowania w sprawie Ziobry wędrują na koniec kolejki
RELACJA
moskwa rosja - ilmarinfoto shutterstock_1344145688
Od soboty zakaz dla Rosjan. Chodzi o wizy
BIZNES
imageTitle
Kryspin posłuchał rady Urbana. Oto największe zaskoczenie powołań
EUROSPORT
power bank shutterstock_2608517485
Eksplozja powerbanka w kieszeni. Mężczyzna trafił do szpitala
Świat
Karol Nawrocki
"Zaskoczenie i przykrość". Po decyzji Nawrockiego
Polska
Antoni Macierewicz, Łukasz Mejza
"Fakty" TVN: wnioski o uchylenie immunitetów Macierewiczowi i Mejzie podpisane
Polska
mgla noc pies samochod swiatla shutterstock_1592271049_1
Alarmy IMGW w 15 województwach
METEO
Teneryfa, Adeje
Ponad 200 dzikich lokatorów musi opuścić hotel
Świat
imageTitle
Skandal w NBA. Dyrektor klubu oskarżony o defraudację milionów
EUROSPORT
Narkotyki, papierosy i broń w domu 67-latka
Narkotykami, które posiadał, mógł odurzyć 200 tysięcy osób
WARSZAWA
imageTitle
Niezwykle ważne mecze młodzieżówki. Wybrańcy Brzęczka
EUROSPORT
stacja paliw, paliwo, tankowanie
Złe wiadomości dla kierowców
BIZNES
Samochód wjechał w sklep z zabawkami
Chciała zatrzymać toczące się po parkingu auto. Zamiast hamulca wcisnęła gaz
WARSZAWA
"Ukrainka z ZUS opóźnia procedury Polakom"? Wymyślone oskarżenia
FAŁSZ"Ukrainka z ZUS opóźnia procedury Polakom"? Wymyślone oskarżenia
KONKRET24
imageTitle
Zasłużony klub szoruje o dno tabeli. Trener zapłacił głową
EUROSPORT
Zima, śnieg, zimno, mróz
Pogoda na zimę. Najnowsza prognoza IMGW
METEO
tramadol shutterstock_2185632331_1
Popularny opioid mało skuteczny w leczeniu bólu. "Korzyści wątpliwe, a przynajmniej niepewne"
Zdrowie
Coraz więcej szpitali oferuje znieczulenie podczas porodu
Poród w szpitalu bez porodówki? Prezes NFZ tłumaczy
Anna Bielecka
Rodzice Madeleine McCann
Polka skazana za nękanie rodziców Madeleine McCann. Twierdziła, że jest ich zaginioną córką
Świat
Paryż. Tłum oczekujący na otwarcie pierwszego sklepu Shein
Skandal we Francji. Komisja Europejska przyjrzy się sprawie
BIZNES
Autobus znalazł się na przejeździe między rogatkami
W lipcu utknął między rogatkami, teraz zrobił to samo. Straci pracę
Kujawsko-Pomorskie
38 min
pc
O tym rozwodzie mówi cały świat. A co Was to może obchodzić?
I co teraz?
Marsylia
Miasto ma problem ze szczurami. Atakują samochody
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica